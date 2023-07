La lapidaria reacción de Agustín Rossi contra Patricia Bullrich y su blindaje para levantar el cepo

"Es algo desproporcionado para cualquier candidato a presidente en una democracia, no decir de dónde va a sacar la plata, todos sabemos qué sucedió con el blindaje y qué significó financiar la fuga de capitales", subrayó.

Además, en declaraciones a AM 990, sostuvo que "es una señora que además de querer eliminar al 50 % de los argentinos, no sabe de economía. Hay sectores que no se han ido nunca de ese lugar de grieta. Cuando uno ve el video de ayer, en el cual se la ve cantando contra Cristina (Fernández de Kirchner), no podemos olvidar que fue la única política que no condenó el intento de asesinato que sufrió (la vicepresidenta) el año pasado. Tampoco podemos obviar que (el otro postulante de JxC, Horacio Rodríguez) Larreta planteó terminar con el kirchnerismo".

image.png

"Estamos en un escenario de que esa frase de todo o nada´ incluye exterminación a su adversario político", manifestó el dirigentesobre el sport de Bullrich, y agregó: "El pueblo argentino toma nota de cada uno de estos hechos y va a indicar un camino distinto, de paz, de concordia, de respeto por el otro".

De cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO), Rossi afirmó que "son importantes las primarias, es importante pedirle a los argentinos que vayan a votar". "En las elecciones provinciales ha habido niveles de ausencia mayores a los habituales. No está mal que todos los candidatos asuman el compromiso de invitar a los argentinos a comprometerse. Yo creo que vamos a tener unas PASO con niveles de participación mayores a lo que hubo en las provinciales", señaló.

La opinión de Rossi sobre el resto de la oposición

Por otra parte, se refirió a las declaraciones de la diputada nacional de JxC María Eugenia Vidal, quien aseguró que la deuda con el FMI era "otro relato k". "A Vidal hay que mandarla a leer el informe de la Auditoría General de la Nación, donde queda establecido que el dinero que el FMI le dio a la Argentina fue destinado a pagar deuda que tomo el sector privado", subrayó y aclaró que "está claramente expuesto en el informe" que "el 70% de la deuda tomada en 2016 y 2017 fue para pagar deudas y el 30% para la fuga de capitales".

"¿Que tendría que haber hecho (el expresidente Mauricio) Macri si no se hubiese asustado? Empezar a restructurar la deuda con el sector privado", concluyó.

Lousteau se metió en la interna entre Larreta y Bullrich: "No se puede salir del cepo el primer día"

Martín Lousteau estuvo en A24 en el programa MMC de Maxi Montenegro y sostuvo que: “Vivimos en una gran incertidumbre, no se sabe cuánto valen las cosas. No se puede salir del cepo en el primer día, no como decía Patricia Bullrich”.

Así, el precandidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio explicó su posición: "A pesar de esa pirotecnia que se tiran, hay un diagnóstico de que no se puede salir del cepo el primer día. La solución de pensar de que se lo vas a pedir al Fondo no va, ya se vio esa receta, por eso muchos de nosotros decimos que no es la vía cuando no hay reservas levantar el cepo el primer día en este escenario con exceso de pesos te lleva a una devaluación descontrolada que no sabes donde termina por eso hay que dar certidumbre".

A su vez, opinó sobre la interna en su espacio: “No se puede salir al instante, ahora Bullrich se da cuenta, que del cepo hay que salir rápido, pero no se sale de un día para el otro. Hay que generar confianza diciendo lo que se va a hacer y no pensar que se la vas a ir a pedir al fondo”.

“Ya hay un consenso en Juntos por el Cambio que se sale así. Esta es la discusión importante, yo tengo mi visión que siempre le aporto al espacio y el shock más importante que puede haber es el de tener acuerdos en eliminar jubilaciones de privilegio, de eliminar multas, subir las tarifas con la inflación y es por ahí el camino”, sostuvo.

image.png

Además agregó: “Vivimos en incertidumbre, frente a eso hay que mirar los instrumentos locales y el contexto internacional. Lamentablemente, estamos en un escenario en el que se viene una devaluación anunciada, el gobierno quiere devaluar sin decirlo claramente. No hay reposición de productos importados”.

Y para finalizar contó: “Hay que generar otro contexto del agro y de la venta de energía que nos permita ingresar dólares. Pero, habrá que esperar qué pasa el 13 de agosto, estamos en un proceso eleccionario. Por eso es momento de ser claros, de decir cómo vamos a hacer las cosas”.