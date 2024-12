La llamada del senador Kueider que la Justicia investiga: ¿con qué "Karina" negociaba?

Embed

"Hola Karina, no, mirá, eso es Agencia Nova, vos tenés que fijar qué medios publican, qué cosas y de ahí darle o no entidad. Eso primero, hay algunos medios que escriben lo que se les canta al traste, cualquier verdura y nada, si uno se detiene en cada publicación de cada uno de ese tipo de medios, estamos en el horno, digamos, ¿no? Bueno, la estrategia para nosotros es la misma, o sea, nada, y la jugada y lo que", dice uno de los audios de Kueider.

Y completa: "Hablamos de siempre lo mismo, a mí me sirve Milei jugando y por ende me sirve una elección simultánea y con Milei jugando y armando una lista de ganas Entre Ríos, obviamente, si no es muy difícil, no sé cómo funcionará bien, yo sé que el que tiene los votos en ese caudal, todos tienen votos, pero el que es el elector de ese espacio claramente es Milei".

"Es el tipo que te va a arrastrar acá en Entre Ríos un porcentaje importante que te permite desnivelar. Esa es la estrategia, siempre lo fue y siempre lo hablamos en esos términos. Yo en otros términos no hablé nada. Así que eso se da y le metemos ficha, como siempre", finaliza el audio.

Las identidades de los involucrados, como la misteriosa "Karina", siguen siendo objeto de debate. Desde el gobierno se niega que Karina Milei esté implicada. Por otro lado se baraja que pueda ser Carina Ibascov, una figura local del mileismo en Victoria.

Se conoció la primera foto de Kueider durante su arresto domiciliario en Paraguay

Luego del escándalo que protagonizó Edgardo Kueider al ser detenido en Paraguay con más de 200.000 dólares sin declarar, se difundió la primera imagen del senador en la puerta del departamento donde cumple su arresto domiciliario.

En la foto también aparece su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, quien fue detenida junto a él y está imputada en la causa por tentativa de contrabando.