Fuerte descargo de Adabel Guerrero tras el comunicado de Martín Lamela: "Hubo un gran desgaste"

“Separarnos no fue una elección impulsiva, sino el resultado de mucho tiempo de reflexión, dolor y aprendizaje, por lo menos de mi parte. También fue aceptar que una familia puede seguir siéndolo desde otro lugar, más sano y más genuino, aunque la pareja ya no continúe”, aclaró.

En ese sentido, eligió transitar este momento con serenidad: “Hoy elijo transitar este momento con respeto, sin entrar en conflictos ni exponer más de lo necesario. Porque hay una historia valiosa y, sobre todo, una hija que merece crecer con amor, cuidado y adultos responsables”.

Por último, agradeció la comprensión en este tiempo sensible: “Agradezco la comprensión y el respeto en un momento tan sensible”.

adabel guerrero

Qué publicó Martín Lamela sobre su separación de Adabel Guerrero

Martín Lamela eligió su cuenta de Instagram para dar a conocer un mensaje personal en el que confirmó la separación de Adabel Guerrero y compartió su visión sobre lo ocurrido.

“No soy una persona de los medios pero a raíz de la información que circula en la prensa, queria aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos mas de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó”, comenzó relatando el empresario.

Al referirse a las razones de la ruptura, fue contundente: “En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja”.

“Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”, remarcó Lamela, poniendo el foco en su hija como prioridad absoluta.

Finalmente, cerró con un pedido especial hacia la prensa: “Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija. Muchas gracias”.