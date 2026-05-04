Fuerte descargo de Adabel Guerrero tras el comunicado de Martín Lamela: "Hubo un gran desgaste"

A través de una publicación de Instagram, Adabel Guerrero hizo este lunes un fuerte descargo tras el duro comunicado que compartió su expareja Martín Lamela.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En sus redes, Adabel Guerrero compartió un profundo comunicado tras los duros dichos de su expareja Martín Lamela.
A través de una publicación de Instagram, Adabel Guerrero hizo este lunes un fuerte descargo tras el duro comunicado que compartió su expareja Martín Lamela.
“Estuvimos en pareja durante 17 años, construyendo una vida y una familia que siempre va a ser lo más importante para ambos. Nuestra hija es y será siempre nuestra prioridad absoluta”, expresó la artista, subrayando el valor de la historia compartida y la centralidad de su rol como madre.
También destacó el lugar que Lamela tuvo en su vida: “Martín me dio lo mejor de sí durante muchos años, y valoro profundamente todo lo que compartimos. Sin embargo, con el paso del tiempo, hubo un gran desgaste de la relación por parte de ambos. Al ser una relación larga, no fue algo de un día para el otro”.
Guerrero reconoció que durante años intentaron sostener y reconstruir el vínculo, pero que debió enfrentar una verdad personal: “Ya no me estaba sintiendo bien. Tras mucho tiempo de terapia e introspección para aceptar mi sentir y poder atravesar un proceso interno, profundo y necesario para poder ser coherente conmigo misma”.
“Separarnos no fue una elección impulsiva, sino el resultado de mucho tiempo de reflexión, dolor y aprendizaje, por lo menos de mi parte. También fue aceptar que una familia puede seguir siéndolo desde otro lugar, más sano y más genuino, aunque la pareja ya no continúe”, aclaró.
En ese sentido, eligió transitar este momento con serenidad: “Hoy elijo transitar este momento con respeto, sin entrar en conflictos ni exponer más de lo necesario. Porque hay una historia valiosa y, sobre todo, una hija que merece crecer con amor, cuidado y adultos responsables”.
Por último, agradeció la comprensión en este tiempo sensible: “Agradezco la comprensión y el respeto en un momento tan sensible”.
Martín Lamela eligió su cuenta de Instagram para dar a conocer un mensaje personal en el que confirmó la separación de Adabel Guerrero y compartió su visión sobre lo ocurrido.
“No soy una persona de los medios pero a raíz de la información que circula en la prensa, queria aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos mas de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó”, comenzó relatando el empresario.
Al referirse a las razones de la ruptura, fue contundente: “En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja”.
“Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”, remarcó Lamela, poniendo el foco en su hija como prioridad absoluta.
Finalmente, cerró con un pedido especial hacia la prensa: “Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija. Muchas gracias”.