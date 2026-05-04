Yanina Latorre reveló por qué se separaron Pampita y Martín Pepa: "Lo agarró en algo"

El motivo de la separación, según Latorre, habría sido un hallazgo incómodo: “Tengo otra persona que habló con Pampita y estoy en condiciones de decir que ella está muy triste porque lo habría agarrado en algo a Martín Pepa. No sé qué es. No sé qué es el algo. No sé si es un engaño o puede ser una mentira o que omitió contarle algo. Porque, a ver, cuando vos agarrás a alguien en algo, no siempre es un cuerno”.

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Cuál fue el letal comentario que hizo Moria Casán tras la separación de Pampita y Martín Pepa

Los rumores sobre la separación de Pampita y Martín Pepa crecieron con fuerza luego de que Yanina Latorre lo mencionara en SQP (América TV). En ese contexto, quien no tardó en sumarse al debate fue Moria Casán. Desde su programa La Mañana de Moria (El Trece), la diva lanzó comentarios filosos que apuntaron directamente a la vida sentimental de Carolina Ardohain.

Con su estilo frontal y sin vueltas, Moria opinó sobre la situación de la modelo en medio de un escenario donde abundan las rupturas en la farándula. “Es muy dejada. No lo puedo creer”, disparó, dejando en claro su mirada sin ningún tipo de filtro.

La conductora fue más allá y, con ironía, interpeló directamente a Pampita frente a cámara. “¿Carolina ‘Pampita’ Ardohain estás separada de Martín Pepa? Además, ellos tienen un contrato VIP ‘primero lo voy a decir yo, no voy a quedar como una cornuda. Si tenés otra minita guardala hasta que se sepa, pero a mí no me corneás más’. Es muy dejada Pampita. Muy dejada”, expresó, redoblando la apuesta.

Como si no alcanzara, Moria sumó otra de sus frases cargadas de doble sentido y referencias punzantes. “Empezamos con el modo alce. Aparece el alce y se complica. No digo que sea el caso de ella”, lanzó, en clara alusión a episodios de infidelidad que marcaron relaciones anteriores de la modelo, como las que tuvo con Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán.

En ese mismo cruce, María Fernanda Callejón también dio su opinión y coincidió en parte con la diva. “Pampita es la más dejada porque es la más codiciada. Los hombres se acercan a ella para eso (ganar fama). Es una humillación que te metan los cuernos”, señaló, sumándose al debate en el estudio.

Mientras tanto, Pampita optó por el silencio. Sin declaraciones públicas hasta ahora, la versión de ruptura con Martín Pepa sigue creciendo y alimenta las especulaciones sobre un nuevo capítulo en su historia amorosa.