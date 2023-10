La nueva indagatoria contra Emerenciano Sena que involucra a Sergio Schoklender

Cómo nació la relación entre Sergio Schoklender y Emerenciano Sena

Sergio Schoklender y Emerenciano Sena se conocieron en el marco del proyecto "Sueños Compartidos", el cual tenía como objetivo la construcción de 500 viviendas en Resistencia, Chaco, utilizando fondos públicos.

Cuando la colaboración entre ambos llegó a su fin, Schoklender denunció a Sena por supuesta "trata de personas" con respecto a los empleados que trabajaban en la construcción de viviendas.

La denuncia de los empleados contra Emerenciano Sena

Según el testimonio de los empleados, en diciembre de 2008 recibían un salario mensual de aproximadamente 500 pesos por parte de la familia Sena.

"Los denunciantes relatan que cuando Sena, Acuña o Quintin los contactaron para trabajar en el proyecto Sueños Compartidos, les prometieron empleo registrado y una vivienda. Les aseguraron que, a través de este proyecto, podrían acceder a casas que ellos mismos ayudarían a construir", afirmó el fiscal en su solicitud.

Además, señalaron que la jornada laboral inicial de ocho horas diarias no se respetaba: "No se les permitía abandonar el lugar de trabajo hasta que completaran sus tareas. Los denunciantes cuentan que en ocasiones, Sena mismo cerraba el portón y, de manera intimidante, les ordenaba colocar un candado para evitar que nadie saliera del terreno, amenazándolos con que si alguien se marchaba, no podría volver al día siguiente".

La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, ahora deberá evaluar la solicitud de indagatoria.

Con información de Noticias Argentinas