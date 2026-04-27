Javier Milei: "Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política contra el programa económico"

En esa línea, insistió que ese sector "no tienen ningún problema en matarnos si es necesario. Por eso no podemos abandonar la batalla pero tenemos que dejarlos en evidencia", planteó y destacó la importancia de "la batalla cultural.

"Las ideas de la libertad funcionan"

"Las ideas de la libertad funcionan", remarcó y agregó que "todo eso que decían que no se podía, sí se puede hacer y sí que funciona". Al destacar al ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó que al llegar al Gobierno "pusimos en orden las cuentas públicas".

"Le devolvimos a los argentinos 15 puntos del PBI, si a eso le sumamos los que bajamos de impuestos, le hemos devuelto a los argentino más de 100 mil millones de dólares. Vaya que sí somos un gobierno liberal", señaló.

El presidente analizó la deuda heredada por su Gobierno: "La deuda subió 381 mil millones de dólares. Durante el Gobierno del presidente Mauricio Macri 60 mil millones, quiere decir que los 320 mil dólares restantes son todos del kirchnerismo. Por lo tanto si alguien que ha endeudado al país brutalmente, comprometiendo a las generaciones futuras, es el kirchnerismo".

"Vaya que sí, que somos un pagador serial y que honramos las deudas", planteó sobre los pagos realizados bajo su administración y subrayó que "tarde o temprano, el riesgo país se va a derrumbar porque vamos a honrar las deudas".

Milei expuso que a partir de allí se vivió una "aceleración inflacionaria" que después recrudeció con la estacionalidad del primer trimestre (de 2026) y con las consecuencias del impacto de la guerra (en Medio Oriente) sobre el precio de los combustibles".

Sin embargo, observó que "la cantidad de dinero, la base monetario sigue siendo la misma" y agregó que consecuentemente tarde o temprano, la inflación va a ceder".

"Cuando dije lo peor ya pasó; efectivamente lo peor ya pasó, a pesar del ataque violento de la política contra el programa económico, que no se lo pudieron llevar puesto. Además, la gente en las elecciones apoyó el programa con el 41% sacándole 17 puntos de diferencia al kirchnerismo", evaluó.

Después de citar al economista a Milton Friedman con su frase "Primero los datos", afirmó que los "datos están mostrando que cada uno de los indicadores que estoy mostrando amerita que nos jactemos que somos el mejor gobierno de la historia, le guste o no le guste a la izquierda".

El ajuste a la casta

Al comparar los datos sobre el trabajo privado, público y no registrado, indicó: "Los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público. ¿Saben quién es al peor que le fue en esta economía en términos reales? A mí que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumió. De hecho, soy el presidente que menos gana en América. El ajuste cayó en el sector público, pagó la casta".

"No nos dejemos psicopatear por los kukas, no les demos lugar para que vuelvan. No les voy a dejar pasar ninguna de las barbaridades del discurso mentiroso que tienen. Les guste o no, nosotros sacamos a 14 millones de la pobreza", rechazó y destacó la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en conjunto con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La inflación

El presidente se refirió a la inflación de los últimos 12 meses de su Gobierno y sostuvo "sigue siendo un número horrible el 33%, el tema es a dónde íbamos y a entender por qué hoy tenemos los números que tenemos".

"La inflación había empezado a caer pero luego de la elección de mayo la política empezó a jugar", objetó y apuntó contra la oposición. En ese sentido, indicó que hubo un "saboteo enorme" coordinado entre "empresaurios, medios de comunicación, políticos y opinadores, básicamente para destruir el programa económico.

El reencuentro de Milei con Macri

Como ya lo hizo el año pasado, la Fundación Libertad reunirá este lunes a dirigentes de la política, el mundo empresarial e intelectuales de habla hispana en su tradicional cena anual, un evento que volverá a tener a Milei como principal orador.

Al encuentro, convocado en los salones del centro de convenciones ubicado en la ribera norte de la ciudad de Buenos Aires, fueron invitados más de 1.000 invitados.

Además del Presidente, participa representantes del oficialismo, como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Karina Milei, Manuel Adorni y otros funcionarios del Poder Ejecutivo: los ministros de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger; del Interior, Diego Santilli; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y de Salud, Mario Lugones. También se encuentra la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich.

En la edición del año pasado, Macri cruzó saludos y chicanas con el asesor de Milei, Santiago Caputo.

El think tank liberal fue fundado en Rosario hace 38 años y desde entonces se transformó en uno de los espacios de mayor influencia sobre la agenda política nacional enfocada en la libertad económica y la democracia.