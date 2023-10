Exclusivo A24 | Habló la hermana de Emerenciano Sena: "Mi hermano no tiene nada que ver con esto"

Embed

En tanto, sostuvo "hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas. De Cecilia te puedo decir que la chica está desaparecida porque no hay cuerpo y no encuentran nada. Se dice que está en el exterior".

"Los recuerdos fueron muy pocos, tenían otra clase de rutina de vida. Nosotros no nos frecuentábamos tanto con ellos", aclaró Marcelina.

Asimismo, dijo "las visitas son degradantes porque te revisan todo. Yo lo voy a ver 3 veces por semana".

En otro tramo de la entrevista, Marcelina afirmó "mi hermano no tiene nada que ver con esto. Queremos que Cecilia aparezca con vida".

Y denunció: "A mi hermano no lo dejan dan entrevistas. La justicia no deja entrar a los medio. Él debería estar libre, no hay pruebas en contra de él".

Nuevo video de Emerenciano detenido ¿qué pidió?

Un nuevo video difundido en las últimas horas muestra a Emerenciano Sena, detenido en la Comisaría Tercera, quien pide a la Justicia poder ver a su esposa, Marcela Acuña, también privada de su libertad, por la desaparición y muerte de la joven Cecilia Strzyzowski.

El dirigente social dice: "Insisto para verla a Marcela, porque es mi derecho y, además, porque es la mujer que amo".

"Voy a seguir luchando en esa dirección", agregó.

cesar sena emerenciano cecilia.jpg

El mes pasado, Sena se había grabado desde su celda para pedir a los fiscales mayor flexibilidad. "Este es mi rancho. Acá vivo", comenzó; y mostró unas botellas donde hace sus necesidades fisiológicas.

Más adelante, señaló: "Vivimos torturados por el fiscal de la causa y los jueces de Garantías, que garantizan nuestro sufrimiento". Y finalizó: "Estamos como con Hitler".