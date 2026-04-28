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Juan Bautista Mahiques renunció a la Procuración General de la Ciudad

Se encontraba en uso de licencia desde marzo en la Procuración porteña para ejercer su rol en el gabinete de Javier Milei.

Mahiques renunció a la Procuración General de la Ciudad. (Foto: archivo)

Mahiques renunció a la Procuración General de la Ciudad. (Foto: archivo)

Juan Bautista Mahiques formalizó su renuncia como Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires. El ahora ex funcionario, que se desempeña como ministro de Justicia en el gobierno de Javier Milei, busca convertirse en el próximo jefe de los fiscales federales en Comodoro Py, un puesto clave en el entramado judicial argentino.

Leé también Juan Bautista Mahiques en A24: "Hay que dejar actuar a la Justicia en el caso Libra"
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Mahiques se encontraba en uso de licencia desde marzo en la Procuración porteña, cuando asumió funciones en el gabinete nacional. Sin embargo, decidió dar un paso más y presentar su renuncia definitiva.

El objetivo es evitar cualquier tipo de cuestionamiento ético o legal mientras compite por la vacante en la Fiscalía General de la Cámara Federal, un lugar estratégico donde se tramitan las principales causas por corrupción.

La decisión, según trascendió, busca fortalecer su candidatura en un proceso de selección que se anticipa altamente competitivo y con fuerte peso político.

Una disputa clave en Comodoro Py

mahiques
Mahiques renunci&oacute; a la Procuraci&oacute;n General de la Ciudad. (Foto: archivo)

Mahiques renunció a la Procuración General de la Ciudad. (Foto: archivo)

La Fiscalía General de la Cámara Federal es considerada uno de los puestos más relevantes del fuero penal federal, ya que interviene en expedientes vinculados a delitos complejos, entre ellos casos de corrupción.

En paralelo a su postulación, Mahiques también se inscribió en otros concursos para cubrir fiscalías de primera instancia, lo que refuerza su posicionamiento dentro del esquema judicial.

Además, desde el Ministerio de Justicia se impulsó el envío de nuevos pliegos al Senado con candidatos para distintos cargos judiciales, en un intento por acelerar la cobertura de vacantes.

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