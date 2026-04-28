Juan Bautista Mahiques renunció a la Procuración General de la Ciudad

Una disputa clave en Comodoro Py

mahiques Mahiques renunció a la Procuración General de la Ciudad. (Foto: archivo)

La Fiscalía General de la Cámara Federal es considerada uno de los puestos más relevantes del fuero penal federal, ya que interviene en expedientes vinculados a delitos complejos, entre ellos casos de corrupción.

En paralelo a su postulación, Mahiques también se inscribió en otros concursos para cubrir fiscalías de primera instancia, lo que refuerza su posicionamiento dentro del esquema judicial.

Además, desde el Ministerio de Justicia se impulsó el envío de nuevos pliegos al Senado con candidatos para distintos cargos judiciales, en un intento por acelerar la cobertura de vacantes.