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Alerta en AMBA: empresas de colectivos se declaran en emergencia y amenazan con recortes de servicio

Las empresas de colectivos del AMBA advirtieron que podrían reducir frecuencias, especialmente durante la noche, si el Gobierno no actualiza subsidios y cancela una deuda que supera los $128 mil millones.

Alerta en el AMBA: empresas de colectivos se declaran en emergencia y amenazan con fuertes recortes de servicio

Alerta en el AMBA: empresas de colectivos se declaran en emergencia y amenazan con fuertes recortes de servicio

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa horas decisivas. Las cámaras empresarias que agrupan a las principales líneas de colectivos advirtieron que, sin una respuesta urgente del Estado, avanzarán con nuevas reducciones en los servicios, una medida que impactaría de lleno en millones de usuarios.

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Las empresas, en estado de emergencia

Las cámaras que nuclean al sector, entre ellas la CTPBA, CEAP, CETUBA y CEUTUPBA, formalizaron su declaración de emergencia ante el deterioro financiero que atraviesan.

Según denunciaron, el Estado mantiene una deuda por compensaciones que supera los 128 mil millones de pesos. "La actual situación resulta insostenible", señalaron en un comunicado conjunto.

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Qué puede pasar en los próximos días con el servicio de colectivos

Si no hay una solución inmediata, las compañías anticiparon que profundizarán la reducción de frecuencias. Los recortes afectarían principalmente los horarios nocturnos y los servicios de menor demanda, donde hoy ya se registran demoras. La medida impactaría sobre millones de pasajeros que utilizan diariamente las líneas del AMBA.

El próximo jueves 30 de abril se realizará un encuentro decisivo en la Secretaría de Transporte de la Nación. Allí, los empresarios esperan definiciones concretas sobre la actualización de los subsidios y el pago de la deuda acumulada. De ese resultado dependerá la continuidad normal del servicio.

El combustible, en el centro del conflicto

Uno de los principales problemas es el fuerte aumento del gasoil. Mientras los subsidios se calculan sobre un valor de $1.744 por litro, el precio real ya supera los $2.100.

Según estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, el sistema necesitaría al menos $17.500 millones adicionales por mes para sostener la operación actual.

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