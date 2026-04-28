Alerta en AMBA: empresas de colectivos se declaran en emergencia y amenazan con recortes de servicio

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Qué puede pasar en los próximos días con el servicio de colectivos

Si no hay una solución inmediata, las compañías anticiparon que profundizarán la reducción de frecuencias. Los recortes afectarían principalmente los horarios nocturnos y los servicios de menor demanda, donde hoy ya se registran demoras. La medida impactaría sobre millones de pasajeros que utilizan diariamente las líneas del AMBA.

El próximo jueves 30 de abril se realizará un encuentro decisivo en la Secretaría de Transporte de la Nación. Allí, los empresarios esperan definiciones concretas sobre la actualización de los subsidios y el pago de la deuda acumulada. De ese resultado dependerá la continuidad normal del servicio.

El combustible, en el centro del conflicto

Uno de los principales problemas es el fuerte aumento del gasoil. Mientras los subsidios se calculan sobre un valor de $1.744 por litro, el precio real ya supera los $2.100.

Según estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, el sistema necesitaría al menos $17.500 millones adicionales por mes para sostener la operación actual.