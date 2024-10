La trama oculta del despido de Mondino de Cancillería y las 3 hipótesis sobre el inevitable desenlace

Esta misma información que salía desde Cancillería -y a la que accedió en el momento de la votación A24.com- era replicada por los medios oficialistas como un ejemplo de la coherencia presidencial. Sin embargo, unas horas después de la votación, Milei decidió echar a Mondino. ¿Qué pasó en el medio?

La información que sale desde la Casa Rosada es que Mondino (una vez más) se cortó sola. O mejor dicho, que los funcionarios de carrera de Cancillería decidieron por ellos mismos como lo hacen siempre siguiendo las posiciones históricas del cuerpo diplomático oficial ("la otra casta") sin prever las consecuencias que eso podría tener.

Un funcionario que transita las mesas de decisiones de La Rosada lo graficó de esta manera. "Si vos todos los días te levantás y te tomás un café con leche, al día siguiente vas a tomarte otro café con leche. ¿Por qué cambiarlo?", grafican sobre los diplomáticos de carrera. En otros términos: no entendieron el cambio de época.

¿Y Mondino? "Si vos todos los días ves a alguien tomarse un café con leche. Y un día te pregunta si puede tomar café con leche: ¿por qué le dirías que no lo haga más si no tenés una orden concreta al respecto", repasa el funcionario.

En definitiva, denota la torpeza política de todos de no haber entendido el cambio de época. Milei plantea no solo un cambio de modelo económico sino también un cambio en las alineaciones geopolíticas de un país que históricamente fue no alineado.

Otras líneas de Gobierno advierten que detrás del cortocircuito hay un problema de gestión. "A Javier le interesan los temas que le interesan y no tiene líneas intermedias que atajen los temas. Entonces muchas veces se genera un cuello de botella, especialmente en funcionarios que no supieron o no quisieron buscar puentes en otras esferas de Gobierno", sostienen. Ejemplo: Karina Milei, Santiago Caputo o Guillermo Francos.

Las tres hipótesis de la salida de Diana Mondino de Cancillería

Hasta acá, simplemente los hechos. ¿Cómo se llegó a esta situación? En primer lugar hay que observar los sucesivos conflictos que tuvo Diana Mondino desde que recaló en Cancillería. Primero, no haber cortado de cuajo todas las iniciativas vinculadas a la Agenda 2030 a principio de año.

Eso le valió varios reproches por parte del presidente, hasta el punto que a fin de agosto designaron como secretario de Culto y Civilización a Nahuel Sotelo, un hombre muy cercano a Javier Milei que actuó como virtual interventor de la Cancillería para garantizar que la agenda presidencial en temas de política exterior se respetaran.

También recayeron en Cancillería funcionarios vinculados a Karina Milei y -recientemente- se designó al macrista Eduardo Bustamante, como vicecanciller.

Mondino, además, quedó afuera de las comitivas oficiales en todos los viajes presidenciales. Los traspiés por Malvinas también generaron ruidos internos.

Pero, ¿qué pasó exactamente en la votación?

El discurso oficial es que Mondino se cortó sola, que no consultó, que votó en contra de las posiciones del Presidente (que es el que dirige la política exterior en última instancia) y que por eso terminó así.

Hay una segunda hipótesis, que solo tiene instancia de rumor, que es que el Presidente autorizó la votación como una excusa para poder moverla, una decisión política que ya estaba tomada hacía mucho tiempo. Esto fue desmentido a A24.com por todas las partes involucradas. Pero, a veces, los rumores funcionan como acción política de disciplinamiento.

La tercera hipótesis toma un camino del medio; y es la que sostienen algunos libertarios críticos del modelo de gestión del presidente. En instancias de urgencia, no es fácil hablar con el primer mandatario para tener respuestas certeras. Recuerdan lo que pasó cuando se designó a Marcela Pagano al frente de la Comisión de Juicio Político, cuando Milei le envió un emoji al entonces jefe de bloque Oscar Zago. Luego la decisión fue desautorizada por Martín Menem (por pedido de Karina Milei).

Si fue un error no forzado, es un problema. Si fue forzado, es más problema aún. Encierra de cualquier manera un problema en la gestión de un Gobierno que ya se comió a 85 funcionarios en menos de un año de gestión, según el relevamiento diario que hace el politólogo Pablo Salinas.

Hoy renunció el Subsecretario de Política Minera y la Canciller Diana Mondino.



El dato NO ES NORMAL. La cantidad de renuncias/despidos políticos a menos de 11 meses de gobierno es un dato muy… pic.twitter.com/0l8qFJGxpz — Pablo Javier Salinas (@SalinasPabloJ) October 30, 2024

Ahora la oficina del Presidente dice que va a hacer una auditoría sobre todos aquellos diplomáticos que están bloqueando el avance de "las ideas de la libertad". Suena extralimitado para el rol de un presidente que no es el Estado, sino apenas un representante de la Argentina por 4 años.

Así lo describió el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. "Parecen desconocer la existencia y el profesionalismo del servicio exterior de la Nación. Con esta amenaza, buscan infundir miedo y disciplinar al personal diplomático hacia una visión facciosa, miope y ultraideologizada", planteó.