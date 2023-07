Las 10 propuestas de Rodríguez Larreta para hacer una "Revolución Educativa" en la escuela pública

Las propuestas presidenciales de Horacio Rodríguez Larreta para la "revolución educativa" en la escuela pública

gerardo-morales-y-horacio-rodriguez-larreta-1593793.jpg Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales presentaron su fórmula presidencial de Juntos por el Cambio (Foto: archivo).

"Los chicos van a estar en las aulas", anunció en el inicio de las propuestas. "La educación será un servicio esencial, las escuelas van a funcionar siempre. El derecho de huelga no puede estar por encima del derecho a aprender. Las clases no se suspenden más", expresó.

190 días efectivos de clase en todo el país. “Millones de familias viven con la preocupación de saber que sus hijos no aprenden lo que necesitan porque no hay continuidad, porque muchos contenidos se ven por la mitad, porque cada dos por tres no hay clases. Hay provincias de nuestro país que llevan años sin educar a los chicos sostenidamente”, sostuvo.

Larreta además comunicó que habrá "Jornada extendida" para los chicos que estén por debajo de los conocimientos esperados para su edad. "El 100% de las escuelas públicas del país ofrecerá más tiempo a los chicos que necesiten reforzar contenidos y ponerse al día. Cada provincia va a poder adaptarlo a su realidad, con horas adicionales en los días de semana, sábados, vacaciones de verano o de invierno”, dijo.

Entre otras medidas que tomará en caso de ser Presidente, el jefe de Gobierno porteño impulsará un "Nuevo método de lectura y comprensión de texto en escuelas primarias" y el "aprendizaje del inglés desde primer grado y un plan de transición a escuelas bilingües".

En tanto, Larreta prometió "trabajar junto a los docentes para que tengan mejores herramientas y sean quienes lideren esta revolución". Habrá además una "evaluación independiente con incentivos para las escuelas con mejoras de aprendizaje" .

También indicó que habrá "prácticas laborales" en el último año de escuela secundaria, algo que en su momento generó un fuerte debate con el oficialismo, que rechazó la propuesta.

Otra de sus propuestas es que haya "wifi" en todas las aulas del país y "una reforma universitaria".