Las repercusiones por las fuertes declaraciones de Javier Milei sobre el Grupo Clarín en La Red

Diario Uno destacó que Milei aclaró que su "cañonazo" no era contra Victoria Villarruel, y que culpó al diario Clarín por operar en su contra.

Consideró que lo que pasó ayer en el recinto mostró "quiénes están en contra de los argentinos", desmintió una interna con Victoria Villarruel -"hubo un comunicado y una interpretación maliciosa"- y consideró el que el rechazo en la Cámara Alta era "esperable".

"Estamos absolutamente bien con la vicepresidenta, lo aclaró Adorni ayer. Hubo un comunicado y una interpretación maliciosa del mismo. Se dirigía a la casta, no a Victoria".

El Cronista remarcó las críticas de Milei contra el Grupo Clarín: "Está muy interesado en romper y golpear contra el Gobierno".

"Tiene una posición muy adversa y continuamente está operando, calumniando, injuriando y ensuciando", agregó Milei.

milei.jpeg

Más frases de Javier Milei en Radio La Red

Déficit cero: "Acá hay cosas que no son negociables de ninguna manera, una es el déficit cero. Se terminó la estafa del déficit fiscal, es inamovible. Tampoco vamos a modificar el saneamiento del Banco Central".

Apertura del cepo cambiario:"Todo lo que tiene que ver con nuestro programa de estabilización a corto plazo no se mueve de ninguna manera: trabajamos para abrir el cepo y según las estimaciones del FMI, podría ser a mitad de año, es factible".

Salario: "El salario no se degrada por el déficit cero, es por la política fiscal desquiciada que ha tenido".

Impuesto a las Ganancias: "El impuesto a las ganancias está en discusión, porque hay provincias que lo quieren y otras que no. Se está trabajando, el texto se puede modificar. Hay una primera aproximación y se empieza a trabajar. No es la misma situación para las provincias del norte que para las del sur. El texto que se conoció ayer no es el definitivo".

Narcotráfico en Rosario: "A los rosarinos les digo que estamos dándole un apoyo muy fuerte al gobernador Pullaro. Santa Fe es la tercera provincia con mayor cantidad de fuerzas federales. Además mandamos al Ejército para apoyo logístico, y enviamos una ley que elaboró Petri para que el Ejército pueda actuar sin llegar a Estado de sitio, dando la definición de narcoterrorismo. La situación empezó a mejorar. Si Bullrich considera que puedo aportar algo en el lugar, iré a la provincia".