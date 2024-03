Pese al número de marzo, Milei dijo que los salarios le ganarán a la inflación: "En cuanto abramos el cepo"

En la misma línea, el mandatario expresó: “Abrir el cepo está mucho más cerca que lejos", y agregó: "Las estimaciones del Fondo (FMI) analizan que sería posible hacerlo a mitad de año. Es más, hay economistas que consideran que lo podríamos hacer ahora”.

Milei explicó porqué todavía no abre el cepo al dólar

dolarizacion y milei.jpg Milei aseguró que la apertura del cepo al dólar está "más cerca que lejos" (Foto: archivo).

De todos modos, el jefe de Estado explicó porqué todavía prefiere esperar para dar ese paso. "Si nosotros abrimos, nadie me asegura que no haya una corrida (cambiaria). Por eso dije que para abrirlo ahora necesito conseguir 15.000 millones de dólares. No estoy dispuesto a correr el riesgo, prefiero soportar un poco más esta situación débil de actividad, pero evitar la hiperinflación", destacó.

"Estamos comprometidos a exterminar la inflación y lo estamos haciendo. Si uno mira los números de marzo, a pesar de un repunte, la inflación está en el orden del 7 u 8%”, completó.

Consultado por la acción del Banco Central de bajar el interés en los plazos fijos, Milei sostuvo: “Los que quedaron en pesos ganaron un montón porque capturaron muy altas tasas en pesos y el dólar cayó, con lo cual Argentina hoy es un negocio enorme".

Y argumentó: "Cuando asumimos, los bonos estaban en 18 dólares y hoy en 48 dólares”.

“Las cosas están funcionando. Claramente la están viendo mejor afuera que adentro”, cerró Milei.