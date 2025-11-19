En vivo Radio La Red
Política
Congreso
Protesta social

Los estatales paran en rechazo a la reforma laboral y se movilizan hasta el Congreso

La protesta incluye movilizaciones y afecta servicios esenciales. Aguiar denunció que el Gobierno busca debilitar al sindicalismo y precarizar el empleo. Acatamiento de hasta el 90%

Con más del 90% de adhesión, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) inició un paro nacional en reclamo por la reapertura de paritarias y en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno. La medida se da en medio de una escalada de tensión tras una denuncia penal presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar. En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada incluirá una movilización al ex Ministerio de Trabajo a partir del mediodía que concluirá en el Congreso junto a otras organizaciones sociales y movimientos de jubilados.

“Hoy empezamos a resistir, y si para frenar esta reforma es necesario que salgamos a las rutas durante la navidad y año nuevo, lo vamos a hacer”, aseguró Aguiar en declaraciones públicas. La protesta fue acompañada por paros en diversas áreas del Estado, con guardias mínimas en hospitales y atención reducida en organismos como PAMI, ANSES y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Durante la jornada, también se verán afectados servicios como la recolección de residuos, migraciones, transporte, educación y control sanitario en puertos y fronteras.

Polémica por la reforma laboral

En respuesta a las críticas del oficialismo, el dirigente sindical sostuvo que “quisieron convencernos de esperar hasta el 10 de diciembre. A nosotros no nos mandan los funcionarios, nos mandan los trabajadores y hoy empezamos una ofensiva contra la reforma que no se va a detener hasta que sean garantizados todos nuestros derechos. Si los dejamos, van a restringir el derecho de huelga y hasta prohibir todas las asambleas”. La denuncia penal que presentó Bullrich lo acusa de “amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática”, tras declaraciones televisivas previas al paro.

El dirigente también cuestionó los fundamentos del proyecto que prepara el Ejecutivo. “Es mentira que no se conoce el contenido de la reforma. Basta con escuchar a Cordero y a Sturzenegger para saber que quieren profundizar la desregulación planteada en la Ley Bases”, afirmó. Según trascendidos, la iniciativa incluiría extensión de la jornada laboral, indemnizaciones en cuotas y convenios por empresa.

“El Gobierno habla de modernización, pero en realidad es más precarización y más debilitamiento sindical”, señaló Aguiar. A su juicio, la reforma “no busca generar empleo, sino reconfigurar el poder en las relaciones laborales beneficiando solo a las grandes patronales”.

