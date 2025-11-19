Los estatales paran en rechazo a la reforma laboral y se movilizan hasta el Congreso

Con más del 90% de adhesión, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) inició un paro nacional en reclamo por la reapertura de paritarias y en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno. La medida se da en medio de una escalada de tensión tras una denuncia penal presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar. En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada incluirá una movilización al ex Ministerio de Trabajo a partir del mediodía que concluirá en el Congreso junto a otras organizaciones sociales y movimientos de jubilados.