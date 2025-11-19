Los estatales paran en rechazo a la reforma laboral y se movilizan hasta el Congreso

El dirigente también cuestionó los fundamentos del proyecto que prepara el Ejecutivo. “Es mentira que no se conoce el contenido de la reforma. Basta con escuchar a Cordero y a Sturzenegger para saber que quieren profundizar la desregulación planteada en la Ley Bases”, afirmó. Según trascendidos, la iniciativa incluiría extensión de la jornada laboral, indemnizaciones en cuotas y convenios por empresa.

“El Gobierno habla de modernización, pero en realidad es más precarización y más debilitamiento sindical”, señaló Aguiar. A su juicio, la reforma “no busca generar empleo, sino reconfigurar el poder en las relaciones laborales beneficiando solo a las grandes patronales”.