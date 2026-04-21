Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para eliminar las PASO

La visita de Javier Milei en Israel

El anuncio del mandatario se produjo en el cierre de su tercer viaje a Israel, donde participó de la celebración por el Día de la Independencia. Durante la visita, cantó “Libre”, de Nino Bravo, y compartió actividades junto al primer ministro Benjamín Netanyahu.

En ese contexto, la iniciativa fue comunicada mientras el jefe de Estado aún se encontraba en Medio Oriente y comenzaba su regreso al país. Días atrás, según trascendió, la Mesa Política había definido avanzar con el envío del proyecto al Congreso a un año de las elecciones presidenciales.

El texto ingresará por la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza cuenta con respaldo entre propios y aliados. Luego, en caso de ser aprobado, el debate continuará en el Senado, donde el escenario aparece más ajustado entre oficialismo y oposición.