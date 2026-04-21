Rafael Grossi pidió una ONU "más activa" ante el avance de conflictos globales
El diplomático argentino planteó que la elección del próximo secretario general de Naciones Unidas, de la cual es candidato, es “una de las más importantes en 80 años”.
Rafael Mariano Grossi, candidato al puesto de próximo Secretario General de la ONU.
El diplomático argentino Rafael Grossi, actual titular del Organismo Internacional de Energía Atómica y candidato a la secretaría general de laOrganización de las Naciones Unidas, advirtió que el mundo atraviesa un “ retorno a la guerra a escala global”. Además, reclamó una respuesta más firme del organismo internacional.
Durante una exposición ante Estados miembros, Grossi sostuvo que los conflictos actuales impactan en distintas regiones (Europa, África y también América) y que la ONU no puede quedar al margen en este escenario.
El funcionario planteó que existe una percepción generalizada de que los conflictos armados se multiplican: “No hay continente que no esté experimentando este retorno”, afirmó.
En ese contexto, remarcó que la expansión de la guerra pone en duda la eficacia de la ONU y subrayó que no es posible sostener el desarrollo ni los derechos humanos en un escenario de violencia creciente.
De cara a una eventual conducción del organismo, Grossi propuso una ONU más “activa y pragmática”, con presencia directa en los territorios en conflicto.
“El secretario general debe ser visible, no alcanza con palabras”, sostuvo, y planteó la necesidad de reforzar el diálogo permanente con el Consejo de Seguridad. También enfatizó que el rol del organismo no es tomar partido, sino “tender puentes y proteger la Carta de la ONU”, incluso en contextos de alta tensión.
Experiencia en escenarios críticos
Grossi defendió su trayectoria al frente del OIEA desde 2019, donde supervisó situaciones sensibles como los programas nucleares de Irán y el conflicto en Ucrania.
Aseguró que esa experiencia le permitió desarrollar un enfoque práctico: “La ONU no fue creada para hablar desde una torre de marfil, sino para resolver problemas sobre el terreno”.
La agenda global: conflictos, pobreza y cambio climático
Entre sus prioridades, el diplomático incluyó la necesidad de mantener la presencia de la ONU en zonas de guerra, reforzar la asistencia humanitaria y avanzar en la lucha contra el cambio climático.
Además, advirtió sobre la urgencia de reducir la pobreza a escala global, en un contexto internacional cada vez más inestable.
Otros candidatos y debate abierto
En la misma jornada también expuso la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien coincidió en la importancia del multilateralismo y el diálogo para renovar el rol de la ONU.
Ambos candidatos presentaron sus propuestas durante una extensa sesión de preguntas y respuestas, en una carrera que definirá el liderazgo de la organización en un momento clave para la política internacional.