Rafael Grossi pidió una ONU "más activa" ante el avance de conflictos globales

6YLNSLYLDBC4TKQDYHB2VQCPBY Rafael Mariano Grossi (REUTERS)

De cara a una eventual conducción del organismo, Grossi propuso una ONU más “activa y pragmática”, con presencia directa en los territorios en conflicto.

“El secretario general debe ser visible, no alcanza con palabras”, sostuvo, y planteó la necesidad de reforzar el diálogo permanente con el Consejo de Seguridad. También enfatizó que el rol del organismo no es tomar partido, sino “tender puentes y proteger la Carta de la ONU”, incluso en contextos de alta tensión.

Experiencia en escenarios críticos

Grossi defendió su trayectoria al frente del OIEA desde 2019, donde supervisó situaciones sensibles como los programas nucleares de Irán y el conflicto en Ucrania.

Aseguró que esa experiencia le permitió desarrollar un enfoque práctico: “La ONU no fue creada para hablar desde una torre de marfil, sino para resolver problemas sobre el terreno”.

M6FDH7WX5RHYLG5Q4AZ5JIIDHM Rafael Mariano Grossi, candidato a liderar la ONU. (REUTERS)

La agenda global: conflictos, pobreza y cambio climático

Entre sus prioridades, el diplomático incluyó la necesidad de mantener la presencia de la ONU en zonas de guerra, reforzar la asistencia humanitaria y avanzar en la lucha contra el cambio climático.

Además, advirtió sobre la urgencia de reducir la pobreza a escala global, en un contexto internacional cada vez más inestable.

Otros candidatos y debate abierto

En la misma jornada también expuso la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien coincidió en la importancia del multilateralismo y el diálogo para renovar el rol de la ONU.

Ambos candidatos presentaron sus propuestas durante una extensa sesión de preguntas y respuestas, en una carrera que definirá el liderazgo de la organización en un momento clave para la política internacional.