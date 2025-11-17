Bullrich denuncia al líder de los estatales por "desestabilizador y golpista" y crece la polémica por la reforma laboral

“Nuestro trabajo es que afloren los verdaderos problemas que tienen los trabajadores, por ejemplo, ahora esta reforma laboral, salir a explicarla y a contradecir lo que dicen muchos colegas periodistas como puede ser que ATE convoque a un paro nacional cuando no se conoce las especificidades", dijo el dirigente y agregó: "¿Alguien necesita conocer los detalles, el contenido de la reforma laboral a 23 meses de gobierno de Milei?, todos sabemos que es para jodernos a los trabajadores, por eso es nuestro trabajo provocar la crisis del Gobierno".

La denuncia de Bullrich

La denuncia penal presentada por el Ministerio de Seguridad, por orden expresa de la ministra Patricia Bullrich, contra el Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, es por "el delito de Amenaza de Atentar contra Orden Constitucional y la Vida Democrática, conforme lo previsto en los arts. 226 y 226 bis del Código Penal de la Nación".

En los fundamentos, el ministerio de Bullrich señala que, "ante la noticia de la futura presentación por parte del Gobierno Nacional de un proyecto de Ley de reforma de la legislación laboral, el Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, expresó una amenaza pública de Atentar para provocar 'la crisis del Gobierno Nacional'.

"Esos dichos fueron manifestados en el contexto de un reportaje sobre la futura presentación del proyecto de ley de “reforma laboral” que, próximamente, hará el Gobierno Nacional", señala el escrito presentado por el abogado del Ministerio ante la justicia.

En ese marco, señala que "las manifestaciones públicas formuladas por quien tiene la responsabilidad ejercer la representación de trabajadores del Estado, resultan altamente reprochables, ya que, deliberadamente, está instando a poner en crisis al Gobierno, es decir, afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación".

El paro de ATE que generó la polémica

El pasado 11 de noviembre, ATE lanzó la convocatoria a un paro nacional este miércoles 19 de noviembre con movilización a la sede de la Secretaria de Trabajo, para frenar “la modernización laboral”, detrás de la cual denuncia que “hay más precarización, más explotación” e instó a que “a la reforma regresiva, los trabajadores la frenen en la calle”.

En un comunicado difundido en redes, ATE señaló que "los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. No podemos esperar hasta el recambio parlamentario".

Y agrega que "las amenazas, las mentiras organizadas y el desprestigio de las organizaciones sindicales son el vehículo que el Gobierno ha elegido para debatir esta legislación".

"Después que no nos digan que no queremos dialogar. Vamos a movilizar al ex Ministerio de Trabajo porque a los efectos de facilitar la posterior quita de derechos, ya pretenden empezar a adaptar la máxima autoridad laboral del país con esa finalidad", señalaron los estatales en el comunicado.

Además, denunciaron que el gobierno "intenta desmantelar áreas completas, casualmente las de fiscalización o las agencias territoriales, para impartir nuevas reglas y que las patronales no tengan ningún tipo de control".

En ese marco, desde ATE reclamaron que "a 23 meses de administración de Milei, la administración pública entró en emergencia salarial" y "se deben reabrir las paritarias ya"