Martín Llaryora habló sobre la relación de los gobernadores con la Casa Rosada: "Tenemos que ir por más"
El gobernador de Córdoba reconoció que cambió el vínculo con el poder Ejecutivo Nacional, pero dejó una advertencia: “Si esta etapa de diálogo es seria se inicia un camino distinto”.
Martín Llaryora habló sobre la relación de los gobernadores con el Gobierno.
Martín Llaryora comentó que la relación con el Gobierno “mejoró”, porque la situación del país es muy “delicada”. El gobernador de Córdoba admitió que “no es menor ser reconocidos por el Presidente, pero tenemos que ir por más y armar un acuerdo”, sostuvo.
“Desde Provincias Unidas tenemos propuestas y queremos trabajar para que Argentina tenga presupuesto”, indicó Llaryora en A24 con Pablo Rossi y amplió: “La importancia es volver a creer que vamos a crecer, nosotros en Córdoba vamos a presentar un recorte en Ingresos Brutos, pero la mayor fuerza recaudatoria es del Estado nacional, tenemos que negociar una reforma sustentable”.
Además, agregó: “Hagamos las cosas seriamente para una nueva etapa, porque si no estaba EEUU no teníamos este presente porque el programa económico no llegaba”, y amplió: “Vamos a bajar impuestos en Córdoba y vamos a generar un programa de inversión, todos apostando a un crecimiento para cubrir esos recursos de salud y educación”.
“Se perdieron miles de puestos de trabajo en le país, pero hay un voto de esperanza,no porque la gente esté bien. Creo que si el diálogo es sincero yo voy a apoyar pero que cuando el Gobierno tiene que ayudarnos nos apoye”, analizó el gobernador.
El diálogo con el Gobierno Nacional y la baja de impuestos
En tanto, agregó: “El programa tiene que apoyarse en el crecimiento si la macro no llega a la micro, la macro se cae. Vamos a hacer el esfuerzo, hacemos reducciones para que la economía se reactive y tenemos que ayudar todos”.
“Guillermo Francos hizo una gran tarea y Diego Santilli también la va a hacer. Si esta etapa de diálogo es seria se inicia un camino distinto, pero si vuelve la soberbia vuelve para atrás. Quiero confiar en esta etapa”, analizó.
“Desde el interior es más difícil hacerse escuchar. Dicen que van a bajar impuestos, por qué no bajan las retenciones que es el peor de los impuestos”, indicó y agregó: “La gente tiene que ver un avance en su metro cuadrado”.
“Estoy pensando en hacer la mejor gestión posible”, cerró Martín Llaryora descartando por el momento una aspiración presidencial para las próximas elecciones nacionales.