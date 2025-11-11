Martín Llaryora habló sobre la relación de los gobernadores con la Casa Rosada: "Tenemos que ir por más"

Embed

El diálogo con el Gobierno Nacional y la baja de impuestos

En tanto, agregó: “El programa tiene que apoyarse en el crecimiento si la macro no llega a la micro, la macro se cae. Vamos a hacer el esfuerzo, hacemos reducciones para que la economía se reactive y tenemos que ayudar todos”.

“Guillermo Francos hizo una gran tarea y Diego Santilli también la va a hacer. Si esta etapa de diálogo es seria se inicia un camino distinto, pero si vuelve la soberbia vuelve para atrás. Quiero confiar en esta etapa”, analizó.

“Desde el interior es más difícil hacerse escuchar. Dicen que van a bajar impuestos, por qué no bajan las retenciones que es el peor de los impuestos”, indicó y agregó: “La gente tiene que ver un avance en su metro cuadrado”.

Captura El gobernador de Córdoba reconoció que cambió la relación con el poder Ejecutivo Nacional.

“Estoy pensando en hacer la mejor gestión posible”, cerró Martín Llaryora descartando por el momento una aspiración presidencial para las próximas elecciones nacionales.