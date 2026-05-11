En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
justicia
PrisiónDomiciliaria
TRAGEDIA DE ONCE

La Justicia le otorgó la prisión domiciliaria a Julio De Vido y dejará la cárcel de Ezeiza

La Cámara Federal de Casación le otorgó el beneficio al ex ministro de Planificación Federal, condenado por la tragedia de Once. Los motivos.

Banner Seguinos en google DESK
Los jueces ordenaron controles periódicos y pautas de seguimiento a la prisión domiciliaria. (Foto: archivo).

Los jueces ordenaron controles periódicos y pautas de seguimiento a la prisión domiciliaria. (Foto: archivo).

La Cámara Federal de Casación Penal le concedió la prisión domiciliaria a Julio De Vido, exministro de Planificación Federal durante los gobiernos kirchneristas, al considerar que su estado de salud no puede ser tratado de manera adecuada dentro del penal de Ezeiza, donde cumple una condena de cuatro años de prisión por la tragedia de Once.

Leé también La Corte Suprema confirmó la condena a Julio De Vido por la tragedia de Once y rechazó su último recurso
La Corte Suprema confirmó la condena a Julio De Vido por la tragedia de Once y rechazó su último recurso.
De Vido
El exfuncionario fue condenado por fraude al Estado en la causa Once. (Foto: archivo).

El exfuncionario fue condenado por fraude al Estado en la causa Once. (Foto: archivo).

La decisión fue tomada por la sala III del tribunal con los votos de los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, quienes hicieron lugar al pedido presentado por la defensa del exfuncionario. Además, encomendaron al juez de ejecución que determine las condiciones del arresto domiciliario y establezca controles periódicos.

Cuál es el estado de salud de De Vido

En el fallo, los camaristas remarcaron que De Vido presenta múltiples patologías crónicas que requieren seguimiento clínico especializado, una dieta específica, medicación permanente e infraestructura sanitaria adecuada.

Embed

Los magistrados también tuvieron en cuenta un reciente episodio cardíaco que obligó a internarlo. Según detallaron, el exministro sufrió una arritmia y fue sometido a una cardioversión eléctrica. Luego se le practicó una angioplastia con colocación de stent y se le indicó tratamiento anticoagulante y antiarrítmico.

En ese contexto, el tribunal consideró que el penal de Ezeiza no cuenta con los medios suficientes para cubrir todas las necesidades médicas señaladas por el Cuerpo Médico Forense. Los especialistas habían advertido que el entorno carcelario podía incrementar el riesgo de descompensaciones y provocar consecuencias irreversibles para su salud.

El fallo que lo mandó a la cárcel

De Vido permanece detenido luego de que la Corte Suprema dejara firme, en noviembre del año pasado, la condena dictada en la causa por la Tragedia de Once, el choque ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 en la estación porteña que provocó la muerte de 51 personas.

El exministro fue condenado por administración fraudulenta al considerar que incumplió con su deber de controlar el destino de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA). Sin embargo, fue absuelto del delito de estrago culposo vinculado directamente con las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente.

La primera sentencia del caso, dictada en 2015, había condenado al maquinista Marcos Córdoba, a exdirectivos de TBA y a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. En aquel fallo, el tribunal ordenó investigar la responsabilidad de De Vido por las irregularidades detectadas en el sistema ferroviario.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
justicia PrisiónDomiciliaria JulioDeVido Ezeiza Noticias A24
Notas relacionadas
Tragedia de Once: la Justicia rechazó la prisión domiciliaria y Julio De Vido seguirá preso en Ezeiza
Casación rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Julio De Vido en la causa de la Tragedia de Once
La polémica decisión que la Justicia tomó con el abogado del caso Loan detenido por la desaparición de otro nene

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar