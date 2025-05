Adorni en A24 en la previa a las elecciones en CABA: "La idea es que el país se tiña de violeta"

También confirmó que de resultar electo en los comicios de este domingo renunciará a su cargo como vocero presidencial el 9 de diciembre para asumir el 10 la banca en la Legislatura porteña.

Embed - MANUEL ADORNI: "QUEREMOS QUE EL PAÍS SE TIÑA DE VIOLETA"

En diálogo con A24, Adorni le contestó al periodista Feinmann que en las elecciones legislativas porteñas del próximo domingo se juega "si extendemos el gobierno de Milei o si avanza el kirchnerismo". "Pero esto se va a dar en cada lugar donde haya elecciones" analizó y dijo que "la idea es que las ideas de la libertad se expandan, que el país se tiña de violeta".

"El presidente me eligió porque cree que en su agenda soy fundamental. Él apoya a su gente. No hay un discurso donde él no nombre o ponga en valor a algún ministro o un funcionario", señaló y ejemplificó con el acto de cierre de campaña de anoche de LLA: "Que el presidente te de un espaldarazo de compartir el escenario con todo el Gabinete".

La marcha atrás con el anuncio de los "dólares colchón"

Consultado por la suspensión del anuncio sobre la utilización de dólares, Adorni remarcó que "cada vez que hacía alguna declaración, se me acusaba de usar recursos públicos para hacer campaña, de hecho tengo denuncias".

"Las elecciones se ganan con ideas y no se ganan con falsas denuncias", reprochó y continuó: "El anuncio es súper importante, diría que es de los anuncios más importantes que vamos a dar desde que asumimos".

Al respecto, agregó: "Va a permitir la dolarización endógena porque además va a incluir el envío al Congreso de modificaciones como la ley penal tributaria, la ley de procedimiento tributario y como la ley penal cambiaria"

Por eso, explicó que "eso requería que ningún espacio que se sienta perdedor nos acuse que estamos haciendo campaña anunciando algo tan importante para todos" y remarcó que su espacio no quería que "lo utilicen políticamente".

La suspensión del vieja de Milei a Roma

"El presidente decidió no viajar", confió sobre la suspensión del viaje de Milei a la asunción del papa León XIV. Sobre los motivos, Adorni explicó que Milei "quiere ser muy preciso" con "las modificaciones económicas". "Las sigue hasta la última coma", remarcó.

"Según su entender, esto va a ser extremadamente importante para todos", confió. Sobre las versiones que circularon de la suspensión del viaje por diferencias ideológicas con el nuevo Papa, señaló: "Eso es parte de la vieja política. Nada que ver, de hecho festejamos que la iglesia católica haya elegido un nuevo papa".