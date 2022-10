Máximo Kirchner también le envió un mensaje a Alberto Fernández con miras a las próximas elecciones: “Para un oficialismo sería por lo menos extraño que un Presidente vaya a elecciones primarias con sus otros competidores”.

Máximo Kirchner y sus candidatos dentro del oficialismo

Al ser consultado por los posibles candidatos dentro del oficialismo, Navarro le mencionó a Eduardo "Wado" de Pedro y Máximo lo elogió: "Es muy capaz. Se trabaja muy bien con él. Tiene buen criterio. Camina, anda. Tiene una edad interesantísima".

También dijo que lo ve a Axel Kicillof buscando una reelección en provincia de Buenos Aires, y que hay "gobernadores muy capaces en las provincias". Y agregó: "El peronismo tiene buenos dirigentes y buenas dirigentes".

En otro tramo de la entrevista, Máximo Kirchner habló del tema de la inflación y el posible efecto que puede tener en los comicios de 2023. “Nosotros en el 2015 teníamos una inflación de 22% y perdimos la elección. Más que por un tema electoral, está en juego los alimentos para la gente".

Máximo Kirchner rechazó tener custodia y dijo que le ofrecieron un chaleco antibalas

El líder de La Cámpora también afirmó que cuando su madre fue atacada, él no tenía custodia. En ese sentido, señaló que la había rechazado. Además, Máximo reconoció que tras el intento de asesinato a su madre le ofrecieron ponerse chaleco antibalas para participar de un acto y dijo que se negó.

“Si me tengo que subir a un acto con un chaleco no es el país en el que uno quiere vivir. Si te va a pasar algo, es mejor que te pase en esos lugares, haciendo algo. Sería malísimo para todas y todos que tengas que subir con un chaleco antibalas. Es que no estamos funcionando bien como sociedad a la hora de la práctica política. La rechacé por eso; ni por valiente, ni por nada, sino por convicciones propias”.

El ataque a Cristina Kirchner y la charla que tuvo con sus hijos

Por último, Máximo Kirchner dijo cómo se enteró del ataque a Cristina el pasado 1° de septiembre. Máximo hasta se animó a contar detalles íntimos sobre cómo decidieron manejar el tema para preservar la vida de sus hijos.

Durante su relato, el hijo de la vicepresidenta agregó que se "había ido tarde del Congreso a comer a la casa de unos buenos amigos". Y concluyó: "Cuando llegué, a los cinco o diez minutos me sonó el teléfono. Vi que era el secretario de Cristina pero dije, ‘lo atiendo en un ratito’ porque estábamos en medio de una charla. Entonces llamaron a otro teléfono y me dijeron, ‘venite’. Habré llegado a las 10 de la noche, no me acuerdo”.

Noticia en desarrollo