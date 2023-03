Máximo Kirchner explosionó el Frente de Todos: "A algunos les interesa más ganarle a Cristina que sacar el país adelante"

En el mismo tono hablaron también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el líder de la Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque. El máximo dirigente de la PBA directamente pidió votar por Cristina Kirchner, dando por sentado que será la candidata a Presidenta de la coalición.

En ese marco de una interna que directamente explotó de forma definitiva, los cristinistas delinearon un documento que ruega por Cristina, enmarcado bajo el título "Luche y Vuelve".

Las frases más destacadas del discurso de Máximo Kirchner en el plenario militante

Necesitamos como fuerza política representar los intereses de las grandes mayorías cómo ha sido siempre a lo largo de nuestra historia.

Debemos advertir sobre las condiciones que nos están imponiendo y que hacen que (Sergio) Massa y (Fernanda) Raverta anden intentando que desde el Fondo den el acuerdo para que la moratoria salga adelante y que no ha sido promulgada 10 días después de votada por nuestro gobierno.

El egoísmo, la codicia y la avaricia son partes hoy de una realidad. Porque ese endeudamiento cuyo principal, pero no único responsable, es Mauricio Macri, que puso a nuestro país casi como si fuera un auto con una botellita encima, como si estuviera de remate. Nuestro país no puede estar de remate, hay que cuidarlo. No puede ser que la dirigencia argentina piense que se puede cuidar los zapatos andando de rodillas. Se tiene que poner de pie y animarse a dar una pelea. Una, no dos o tres, una.

Nadie del partido judicial le ha preguntado a la anterior administración del estado que han hecho con los 45 mil millones de dólares que les prestaron.

Ayer explicaba la compañera Cristina en Río Negro la curva de vencimientos de la deuda de la Argentina. Cualquier persona con un mínimo grado de conocimiento lógico, con un poquito de racionalidad, se da cuenta de que la manera en la que estructurada esa deuda es imposible. Proponerles mejoras a los argentinos y a la vez enfrentar a los acreedores. Las dirigencias que quieran gobernar deberán dialogar sinceramente con la sociedad, con los talones pegados al suelo y sin mentir.

Al prestamista (el FMI) ni siquiera le interesó preguntar cómo le íbamos a pagar. Y si no le interesó cómo le íbamos a pagar es porque el negocio era otro. Era poner a la Argentina con el hocico para abajo. Extraer, extraer y extraer a costa del salario de los trabajadores, a costa de los ingresos del Estado, y a costa de nuestros ríos, nuestros mares y nuestra tierra

Clarín no para de crecer y la Argentina no para de caer. Lo que no puede hacer el empresariado argentino es anteponer sus intereses sectoriales a los intereses del conjunto de la sociedad.

Queremos representar los sueños de nuestro pueblo.

Nosotros entendimos muy bien que puede haber un proyecto político en este país que en vez de que se nos vaya la gente vuelva cómo empezaron a volver el 25 de Mayo de 2003, los científicos y las científicas, los hijos que los padres despedían en Ezeiza. Si queremos que nuestro pueblo batalle, que pelee, genere e imagine y piense, hay que escucharlo y empoderarlo. No hay que bajar al territorio señor gobernador, hay que subir al pueblo a los espacios de decisión.

Muchas veces noto que las dirigencias le reclaman a la gente que no se da cuenta o que no participa. Pero no la invitan a participar o no le cuentan lo que está pasando como si alguna vez hizo el expresidente Néstor Kirchner.

Parece mentira que después de la persecución mediática y judicial haya compañeros más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante. Esas son las diferencias claras qué hay. Algunos dudan todavía de lo que tienen que hacer para ponerse a disposición del conjunto y abandonar las aventuras personales.

Militamos, proponemos y vamos a todos lados fundamentalmente no por el deporte de ganar elecciones, sino porque realmente queremos representar los sueños de nuestro pueblo.

El discurso con el que Axel Kicillof dejó claro que su fidelidad es absoluta con Cristina Kirchner

Hoy no se puede hacer un peronismo sin Cristina.

Estos grupos, estos copitos, estos Revolución Federal, se empezaron a formar y nos quieren hacer creer que son espontáneos. Una carpintería sin cartel le vendía muebles a Caputo por millones (...) nos ha enseñado Cristina que todo tiene que ver con todo. Exigimos que haya castigo para los que atentaron contra la vida de Cristina, para los que lo prepararon y para los que lo financiaron.

En junio, vino la renuncia de Guzmán. Quiero convocar la memoria, esos días armaban el clima de que el gobierno se caía y no terminaba. Eso se armó durante el año pasado. En agosto, estos fiscales que jugaban en la quinta de Macri, leyeron un alegato lleno de inconsistencias.

En septiembre, después de haber hecho 20 mil hechos de violencia, amenazando con guillotinas y bolsas mortuorias, armaron un clima de violencia que desembocó en el atentado a Cristina.

En diciembre, los jueces de la Corte Suprema, se manotearon los recursos de todos los argentinos con un fallo vergonzoso.

Ese fallo fue repudiado por todas las provincias.

Esta cronología forma parte de la campaña que tienen diseñada.

Lo que ocurrió fue una vergüenza del partido judicial. no pudieron sostener lo expuesto con los fiscales, parecía otro juicio, puro humo.