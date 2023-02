La chicana de Máximo Kirchner a la oposición: "Imagínense lo que sentimos cuando le gatillaron en la cabeza a Cristina"

Y retrucó: "Imagínese, si uno siente mal ver su cara en un cartel, imagínese como nos sentimos muchos de nosotros cuando le gatillan en la cabeza a la vicepresidenta".

En esa línea, aseguró que no hablaría "sobre las implicancias de la investigación, sino solamente entender como suceden y se sienten muchas veces estas cosas, no es importante como nos sentimos nosotros que asumimos la responsabilidad de representar, sino como se sienten 800 mil argentinos que van a poder pelear la causa día a día".

¿Qué se aprobó en Diputados?

Se trata de la iniciativa que busca volver a poner en vigencia la moratoria que existe desde 2014 y que venció el 23 de julio pasado. Desde ese entonces, el presidente Alberto Fernández prorrogó la medida hasta que el Congreso sancione una nueva ley.

El nuevo proyecto establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación a través de la regularización de períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

"Es verdad que esta ley no es suficiente, pero hoy va a faltar menos que ayer para todas esas familias. La construcción de una sociedad más justa es esto: no se soluciona con una ley un problema. Ni martillándonos los dedos, ni quejándose de qué mala que es la dirigencia política", señaló Kirchner.

Y agregó: "Las dirigencias deciden y así debe ser como pasó en este Congreso dar quórum o no. Yo lo hice, no le di quórum a los fondos buitres. La sociedad argentina tiene este año la oportunidad de elegir a qué le da quórum o a qué no".

Tras seis horas de sesión, la Cámara de Diputados logró convertir en ley el proyecto de moratoria previsional con 134 votos a favor, 107 en contra y 0 abstenciones.