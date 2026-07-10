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Milei anticipó cómo funcionará el "shutdown" para apagar el Estado y lanzó un mensaje a la oposición

El Presidente defendió la iniciativa, del mismo modo que lo hizo con la idea de reformar la Carta Orgánica del Banco Central. En Casa Rosada confirmaron que se trata de dos proyectos que enviarán juntos en las próximas semanas al Congreso.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Javier Milei explicó de por qué se debe apagar el Estado (Foto: archivo).

Javier Milei explicó de por qué se debe apagar el Estado (Foto: archivo).

"El que esté en contra del shutdown del Estado quiere decir que está a favor de presupuestos desequilibrados. Es decir, está a favor de la irresponsabilidad fiscal que ha derivado en que Argentina sea el país más decadente del inicio del siglo XX. Porque de los países más ricos, terminó siendo 140 y camino a ser Cuba con escala en Venezuela". El autor de la frase fue el presidente Javier Milei, quien este viernes pareció dejarle una advertencia a la oposición al referirse a dos de los proyectos de reformas que enviará las próximas semanas al Congreso.

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La iniciativa, de todos modos, está en borrador y "la idea es que sea un proyecto de ley asociado a la reforma de la carta orgánica del BCRA", confirmó a A24.com una alta fuente de la Casa Rosada, que participó ayer de la reunión de Gabinete donde el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, presentaron los proyectos.

Por su parte, en una entrevista con NOW 97.9 FM, Milei defendió en las últimas horas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el posible shutdown para limitar los gastos del Estado.

En esa línea, le envió un fuerte mensaje al Congreso al asegurar que “el que esté en contra del shutdown del Estado está a favor de los presupuestos desequilibrados”.

Milei agregó que "la carta orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero. Es un disparate. Por eso nosotros heredamos una inflación del 1,5% diario".

Milei formuló esas declaraciones un día después de anunciar los proyectos en la reunión de gabinete realizada en la Casa Rosada, tras los actos oficiales en Tucumán y el Tedeum por el 9 de julio en la Catedral metropolitana.

¿Cómo funcionará el shutdown con Milei y qué pasará con servicios esenciales?

La idea, explicaron desde el Gobierno a A24.com, es que con la ley de reforma de la Carta Orgánica, el "BCRA no tendría más posibilidad de financiar al Tesoro" porque "esa premisa se tacharía en el proyecto".

En cuanto al shutdown, propone aplicarlo "cuando el Tesoro (el Gobierno) se queda sin presupuesto, porque no se lo vota el Congreso o porque se sobrepasaron los gastos preestablecidos en las partidas presupuestarias del año".

"Se apaga el Estado hasta tanto el Poder Ejecutivo consiga otra nueva habilitación del Congreso, con nuevas partidas y, por ende, una fuente de financiamiento para esas partidas", aclaró la fuente.

Desde el Gobierno defienden la iniciativa de Milei al señalar que "esto motivaría un reaseguro para que el Tesoro no pueda utilizar en exceso pesos que obligue al BCRA a tener que emitirlos".

"El shutdown reasegura que no se pueda utilizar emisión monetaria indiscriminada para financiar al Tesoro", agregan, una política que Milei califica como el origen del problema inflacionario que sufre históricamente la Argentina.

Sin embargo, en la Casa Rosada reconocieron que el shutdown tendrá un límite y no se aplicará en todos los casos, -a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos- para resguardar el funcionamiento de programas y servicios esenciales, como los relacionados a la salud, la seguridad y la educación.

"Como punto específico, tiene reaseguro de servicios esenciales que sí se mantienen: seguridad, salud y demás, pero el resto de los programas quedarían sin financiamiento", admitieron en Balcarce 50.

De todas maneras, aclaran que todavía es un anteproyecto que el Gobierno va a presentar al Congreso en las próximas semanas y que senadores y diputados del oficialismo y de la oposición debatirán. Así, el oficialismo no descartan que puedan surgir eventuales modificaciones al proyecto original que elabora Milei con el equipo económico de Caputo y Federico Sturzenegger.

Sistema financiero y seguridad, las otras reformas anunciadas por Milei

Uno de los principales temas abordados fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Según informaron fuentes oficiales, Milei presentó los lineamientos del proyecto que el Poder Ejecutivo está terminando de elaborar y confirmó que será enviado al Congreso en las próximas semanas.

Desde el Gobierno señalaron que, una vez concluido el texto definitivo, el Presidente realizará una presentación para explicar en detalle los objetivos y alcances de la iniciativa, considerada una de las principales reformas económicas de esta etapa de la gestión.

Además de la modificación del régimen del Banco Central, el Ejecutivo mantiene en agenda otros proyectos para el segundo semestre, entre ellos la reforma electoral (con un fuerte reclamo del Ejecutivo para la eliminación de las PASO), pero que por ahora no encuentra consenso en la oposición dialoguista y recién sería debatido en septiembre.

También impulsan cambios en la Ley de inocencia fiscal, el régimen de zonas frías, una nueva regla fiscal dentro del Presupuesto 2027 y un paquete de medidas de desregulación.

Otras iniciativas anunciadas por Milei para los próximos meses son medidas para habilitar el crédito o financiamiento en dólares de los bancos y nuevas reformas en Seguridad.

Se trata de un paquete de leyes en el que los equipos técnicos del Ejecutivo trabajan basados en el marco legal de Estados Unidos y que también buscará ordenar cambios sobre Seguridad, Defensa y la Secretaría de Inteligencia del Estado.

"Estamos empezando escalonadamente el desarrollo del mercado de seguros. Esto, además, se complementa para que usted tenga instrumentos que permitan que esos 400 mil millones de dólares que los argentinos tienen fuera del sistema puedan volver a la Argentina y tengan un canal financiero que los convierta en un ahorro que financie la inversión y acelere el crecimiento", reiteró Milei este viernes.

El Gobierno prepara así un paquete de normas para blindar el plan económico oficial de cara a la candidatura a la reelección confirmada por el propio Presidente.

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