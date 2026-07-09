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Milei reunió al Gabinete para avanzar con la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Tras participar del Tedeum por el Día de la Independencia, el Presidente encabezó una reunión en Casa Rosada donde detalló los avances de la reforma de la carta orgánica del BCRA.

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Milei se reunió con todo el Gabinete en Casa Rosada. (Foto: Prensa Casa Rosada).

Milei se reunió con todo el Gabinete en Casa Rosada. (Foto: Prensa Casa Rosada).

Luego de participar del Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana, el presidente Javier Milei encabezó este miércoles una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, donde uno de los ejes centrales fue el avance de la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Leé también Milei reunió a su equipo económico para definir la reforma del Banco Central y nuevas reglas fiscales
El Presidente encabezó una reunión con integrantes de su equipo económico para ultimar la reforma del Banco Central. (Foto: X @JMilei)

Según detalló la Casa Rosada, durante el encuentro el jefe de Estado explicó a sus ministros los principales lineamientos del proyecto que elabora el Poder Ejecutivo y confirmó que el texto del anteproyecto se encuentra en su etapa final. La iniciativa será presentada oficialmente en las próximas semanas y luego enviada al Congreso para su tratamiento.

Por la ma&ntilde;ana, el presidente particip&oacute; del Tedeum que brind&oacute; la Catedral Metropolitana por el 210&deg; aniversario de la Independencia.&nbsp;

Por la mañana, el presidente participó del Tedeum que brindó la Catedral Metropolitana por el 210° aniversario de la Independencia.

La intención del Gobierno es que Milei encabece una presentación específica para explicar el alcance de la reforma, considerada una de las principales apuestas económicas de esta nueva etapa de gestión.

No es la primera reunión dedicada a este tema. Hace apenas dos días, el Presidente había analizado la iniciativa en la residencia de Olivos junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Allí evaluaron distintos aspectos técnicos del proyecto, entre ellos la posibilidad de incorporar un mecanismo de "shutdown" para impedir que el sector público continúe expandiendo el gasto una vez agotado el presupuesto aprobado.

La iniciativa también recibió un respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante una conferencia en Washington, la vocera del organismo, Julie Kozack, destacó el programa financiero presentado por el Gobierno y expresó su apoyo a la reforma del Banco Central, además de las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía para afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera del Tesoro.

Hasta el momento, el Ejecutivo sostuvo que el objetivo de la modificación es impedir la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal. Días atrás, Milei había anticipado el espíritu de la iniciativa durante una entrevista en el canal de streaming Neura. "Empezamos a construir la base en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos. (Vamos a) terminar con ese insulto al intelecto que es haberle puesto un instrumento de política económica sin objetivos. Y obviamente que la política monetaria no es el vacío".

En ese mismo mensaje, el mandatario también deslizó que una de las alternativas en estudio es incorporar sanciones penales para quienes incumplan las nuevas disposiciones.

De la reunión de Gabinete participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; los ministros Juan Bautista Mahiques (Justicia), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Alberto Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado); el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el vocero presidencial, Adrián Ravier; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Antes del encuentro, Milei salió junto a varios integrantes del Gabinete al balcón principal de la Casa Rosada para saludar a quienes se encontraban en Plaza de Mayo. En ese marco, también participó por primera vez de una reunión de Gabinete el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, designado para conducir la comunicación del Ejecutivo con un perfil centrado en los temas económicos.

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