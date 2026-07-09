Milei reunió al Gabinete para avanzar con la reforma de la carta orgánica del Banco Central

La iniciativa también recibió un respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante una conferencia en Washington, la vocera del organismo, Julie Kozack, destacó el programa financiero presentado por el Gobierno y expresó su apoyo a la reforma del Banco Central, además de las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía para afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera del Tesoro.

Hasta el momento, el Ejecutivo sostuvo que el objetivo de la modificación es impedir la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal. Días atrás, Milei había anticipado el espíritu de la iniciativa durante una entrevista en el canal de streaming Neura. "Empezamos a construir la base en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos. (Vamos a) terminar con ese insulto al intelecto que es haberle puesto un instrumento de política económica sin objetivos. Y obviamente que la política monetaria no es el vacío".

En ese mismo mensaje, el mandatario también deslizó que una de las alternativas en estudio es incorporar sanciones penales para quienes incumplan las nuevas disposiciones.

De la reunión de Gabinete participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; los ministros Juan Bautista Mahiques (Justicia), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Alberto Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado); el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el vocero presidencial, Adrián Ravier; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Antes del encuentro, Milei salió junto a varios integrantes del Gabinete al balcón principal de la Casa Rosada para saludar a quienes se encontraban en Plaza de Mayo. En ese marco, también participó por primera vez de una reunión de Gabinete el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, designado para conducir la comunicación del Ejecutivo con un perfil centrado en los temas económicos.