Milei ordenó retirar a la delegación argentina de la Cumbre del Clima en Bakú

Ahora, llegó la orden de abandonar la cumbre del clima de manera inmediata.

La argentina se retiró de la Cumbre del Clima

Los representantes de nuestro país se caracterizaron por un bajísimo perfil en el poco tiempo que estuvieron en la cumbre del clima. Sabida es la posición negacionista del presidente Milei sobre el tema. Los funcionarios que asistieron escuchaban los debates y las ponencias, pero no especificaron nunca la postura del país en la cumbre.

Ahora, llegó la decisión de retirarse de un foro en el que el presidente no cree en sus consignas ni advertencias. Como si la evidencia científica sobre el cambio climático fuera un invento o estuviese equivocada.

principales contaminantes con co2.jpg Los países más contaminantes no participan de la COP 29 y ahora, se retiró argentina. (Gentileza EOM)

Justamente, esta conferencia en Bakú comenzó con el dato científico de haber sido 2024, el año de mayor temperatura global desde que hay registros. Para peor, estuvo por encima de 1,5 °Celsius de lo prefijado como límite por el protocolo de París de 2015, para evitar efectos permanentes e irreversibles por el efecto invernadero.

También aquí se produjeron consecuencias del cambio en la cancillería de Werthein por Mondino. La cumbre COP 29 arrancó con un déficit muy importante: delegaciones de los países y grupos que más contaminan el planeta, como China, Estados Unidos y la Unión Europea, no asistieron o dejaron en claro que no van a respetar todos los protocolos de la cumbre de París. Otro problema lo tienen los países en desarrollo o pobres, porque tienen acceso a la manera de producción más contaminante y no pueden afrontar el proceso de transformación a una energía limpia.

En esta reunión, faltan los actores más importantes del efecto invernadero. Entre los grandes líderes, en Bakú no están ni Xi, ni Modi, ni Lula, ni Putin, ni von der Leyen, ni Macron, ni Scholz.

Los Estados Unidos estará representado por John Podesta, asesor principal del presidente Biden en política climática internacional. Pero tal vez sea un recuerdo que haya que guardar con una foto. Donald Trump, ya dijo que está dispuesto a abandonar el protocolo de París y sus compromisos.

Y la decisión del presidente Milei se inscribe en esa línea marcada de mostrar un alineamiento con el presidente electo republicano.