Militantes kirchneristas intentaron impedir que Ricardo López Murphy diera una charla en la UBA

El video del cruce entre Ricardo López Murphy y los estudiantes K

En el video que publicó en sus redes López Murphy se puede observar que un estudiante le dice: “Venimos a hacer acá una manifestación pacífica pública”.

Ante esto se escucha a una mujer que responde: “¿Cómo que pacífica si no nos dejan entrar al salón?”.

La réplica de los jóvenes fue que "no querían que el legislador se escondiera, tal como lo venía haciendo desde el 2001". El referente de Juntos por el Cambio no se calló y fue tajante: “No es verdad, no es verdad. Viajo todos los días en colectivo, como no lo hace jamás ninguno de los dirigentes de ustedes. No se animan a caminar por la calle sin custodios”.

Para terminar su relato, el diputado porteño publicó una foto suya en las puertas de la universidad con la frase: “Después de dar mi charla en la UBA, me fui caminando a mi casa, cosa que no todos pueden hacer”.