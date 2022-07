El cálculo de Viviana Canosa: "Un mes de la jubilación de Cristina Kirchner equivale a..."

“Qué vergüenza, que caradura. Cristina se hace la víctima, cuando todos somos víctimas de ella. Se la choreó y se la fugó toda. ¿Y ahora se la da de víctima? Estos videos de Cristina que dirige el ministro Tristán Bauer se hacen con la nuestra, los paga el rebaño de pelotudos”. “Qué vergüenza, que caradura. Cristina se hace la víctima, cuando todos somos víctimas de ella. Se la choreó y se la fugó toda. ¿Y ahora se la da de víctima? Estos videos de Cristina que dirige el ministro Tristán Bauer se hacen con la nuestra, los paga el rebaño de pelotudos”.

"La estrategia de Cristina es atacar a la Corte porque en caso de ser condenada quiere quedar como una perseguida política. Una perseguida por la Corte, por el establishment. ¿Cristina en serio piensa que somos un rebaño de pelotudos?".

"Ella sabe que es culpable y empieza a maquillar la condena, armar el relato, el cuento, la historia. Siempre es épico, siempre es falso. Vos queres Justicia, yo quiero Justicia, Cristina quiere impunidad".

"Esta gente nos da clases de moral, esta gente es la que te dice que 'no te vayas de vacaciones al exterior para que no se fuguen los dólares'. Cristina viene de un hogar muy humilde y es multimillonaria. ¿Cómo la hizo? Todo con la nuestra. Un mes de la jubilación de Cristina equivale al de 110 jubilados".

"Nos mienten todo el tiempo, este Gobierno es una mentira. Ya no sabemos ni quién gobierna. Estamos viviendo esta locura, el Presidente no gobierna, no tiene el poder, ya sabemos todos que la que manda es ella. Alberto es un títere de la vice".

"Es tan panqueque que estuvo en una lista con Cavallo y después fue fan de Putin y el régimen chino. Está claro que tiene 2 caras, es como el camaleón, el tipo cambia de discurso depende de con quien hable. Tiene menos palabra que un mudo. Que feo es tener un Presidente que sabés que te miente".

Mirá el editorial de Viviana Canosa