En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Presidente
Javier Milei
EXCLUSIVO A24

Natalia de la Sota con Novaresio: "El peor presidente es Milei"

La diputada nacional criticó la gestión del mandatario al que calificó de “cruel e insensible”, reconoció que le gustaría gobernar Córdoba y definió a la justicia social como “lograr que la equidad sea una realidad”.

Natalia de la Sota con Novaresio: El peor presidente es Milei

La diputada nacional Natalia de la Sota consideró que "el peor presidente" desde la vuelta a la democracia "es (Javier) Milei", confió que le "encantaría ser gobernadora de Córdoba" y definió a la justicia social como "lograr que la equidad sea una realidad".

Leé también Militantes libertarios denunciaron agresiones en Junín por parte de un grupo kirchnerista
militantes libertarios denunciaron agresiones en junin por parte de un grupo kirchnerista

En su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, De la Sota señaló que "lo que está pasando hoy con Milei es de una crueldad y una insensibilidad que pocas veces vi".

"Para mí, los superpoderes al presidente Milei era darle la navaja al mono, porque Milei dijo lo que iba a hacer. No es que nos engañó. Lo dijo a viva voz, con la motosierra en la mano", compartió y afirmó: "Te diría que el peor presidente es Milei, no tengo ninguna duda".

Respecto al poder, remarcó que "puede hacer muchísimo daño a alguien" y analizó que las "situaciones de poder inmediatamente suben a la cabeza y hacen perder el eje, entonces no sabes para qué estás ahí".

Embed

"Estábamos discutiendo la ley de Emergencia en el Congreso y en el mismo momento nos enteramos de estos supuestos audios y supuestos hechos de corrupción. La verdad triste, con un sector además absolutamente vulnerado y maltratado que son las personas con discapacidad", rememoró sobre la trascendencia pública que tomaron los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Sobre la posibilidad de su padre, Juan Manuel de la Sota, de integrar el Poder Ejecutivo, la legisladora confió que "su oportunidad era antes del accidente" de tránsito que acabó con su vida" en 2018.

"Por supuesto que me encantaría ser gobernadora de Córdoba en algún momento", contó sobre el cargo que tuvo su padre y analizó se trata de una "posibilidad de estar en un lugar donde podés hacer". "A mí me hace gracia, (los que dicen) 'Pero no es el padre'. Y claro que no soy el padre. Imaginate si tuviera el pelo de mi papá", ironizó sobre quienes la comparan con el exgobernador.

"Justicia social es ser parejo, tener una sociedad pareja, lograr que la equidad sea una realidad. Eso entiendo por ser peronista. No es cantar la marcha solamente", expresó. Después de la intervención de Novaresio, que observó que La marcha peronista tiene un verso en el que dice "combatiendo al capital", De la Sota respondió: "Estamos hablando de una marcha de hace tantos años. Hoy es con el capital".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Presidente Javier Milei Luis Novaresio Noticias A24
Notas relacionadas
Caputo prepara una nueva licitación de deuda y admite que "el alto riesgo político" podría impactar en la actividad económica
Diputados reactivaron la comisión investigadora del caso Libra en medio del escándalo por la Andis
Medida OFICIAL: habrá transporte público gratuito en PBA para las elecciones

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar