Natalia de la Sota con Novaresio: "El peor presidente es Milei"

"Estábamos discutiendo la ley de Emergencia en el Congreso y en el mismo momento nos enteramos de estos supuestos audios y supuestos hechos de corrupción. La verdad triste, con un sector además absolutamente vulnerado y maltratado que son las personas con discapacidad", rememoró sobre la trascendencia pública que tomaron los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Sobre la posibilidad de su padre, Juan Manuel de la Sota, de integrar el Poder Ejecutivo, la legisladora confió que "su oportunidad era antes del accidente" de tránsito que acabó con su vida" en 2018.

"Por supuesto que me encantaría ser gobernadora de Córdoba en algún momento", contó sobre el cargo que tuvo su padre y analizó se trata de una "posibilidad de estar en un lugar donde podés hacer". "A mí me hace gracia, (los que dicen) 'Pero no es el padre'. Y claro que no soy el padre. Imaginate si tuviera el pelo de mi papá", ironizó sobre quienes la comparan con el exgobernador.

"Justicia social es ser parejo, tener una sociedad pareja, lograr que la equidad sea una realidad. Eso entiendo por ser peronista. No es cantar la marcha solamente", expresó. Después de la intervención de Novaresio, que observó que La marcha peronista tiene un verso en el que dice "combatiendo al capital", De la Sota respondió: "Estamos hablando de una marcha de hace tantos años. Hoy es con el capital".