El presidente Javier Milei cierra Expo EFI 2026

"Con la inflación hay una cuestión moral, porque es un robo", indicó y reivindicó el recorte del déficit fiscal, a través del cual, dijo se le "devolvió a los argentinos 100 mil millones de dólares

Al respecto, agregó que "el ajuste no es recesivo ni genera pobres si recae donde tiene que recaer, que es en el sector público" y señaló que fue reducido al 15%.

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