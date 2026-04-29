Después de respaldar al jefe de Gabinete Manuel Adorni en su presentación ante la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei cierra Expo EFI 2026, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.
El Presidente participará del evento en el Centro de Convenciones de Buenos Aires luego de acompañar al jefe de Gabinete en su presentación ante la Cámara baja.
Después de respaldar al jefe de Gabinete Manuel Adorni en su presentación ante la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei cierra Expo EFI 2026, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.
En su tercer discurso de la semana, el Presidente reivindicó "los logros tremendos que estamos teniendo" y reprochó que "nunca en la historia argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales y las barbaridades que dicen los medios de comunicación".
"Entiendo que no me quieran, casi hasta podría compartirlo, pero por lo menos primero los datos. Sería más sano poder discutir con los datos sobre la mesa", agregó.
El Presidente pidió tener en cuenta "los problemas de condiciones iniciales" que tuvo al asumir la presidencia a finales de 2023. "La inflación del 1,5% diario más toda la explosión de problemas monetarios nos hubiera llevado a inflaciones del 15.000 o 17.000% hoy es 33%", planteó y destacó que el plan de estabilización de su administración fue "respetando el derecho de propiedad".
"Con la inflación hay una cuestión moral, porque es un robo", indicó y reivindicó el recorte del déficit fiscal, a través del cual, dijo se le "devolvió a los argentinos 100 mil millones de dólares
Al respecto, agregó que "el ajuste no es recesivo ni genera pobres si recae donde tiene que recaer, que es en el sector público" y señaló que fue reducido al 15%.
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