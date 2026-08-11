Pettovello apuntó contra el nuevo paro universitario y mostró un informe de los pagos realizados

"En este link, los archivos adjuntos que respaldan el cumplimiento de las obligaciones", posteó la ministra Pettovello en su cuenta oficial en la red social X.

El comunicado oficial insiste en asegurar que "Capital Humano ratifica el cumplimiento de los compromisos presupuestarios y salariales con el sistema universitario", señala respecto al acta firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios".

Comunicado oficial.



En este link los archivos adjuntos que respaldan el cumplimiento de las obligaciones: https://t.co/985oXEsGTY@javiermilei pic.twitter.com/cwoHSszZtB — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) August 11, 2026

Según el Gobierno "los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente". E insiste en que "como ya había señalado en comunicaciones anteriores, se trata de un paro ilegítimo, que responde a motivaciones políticas y no tiene como prioridad la educación".

Para el Gobierno "los únicos damnificados por estas medidas de fuerza son los estudiantes, cuyo derecho a aprender se ve afectado por decisiones que atentan contra la continuidad de su educación".

Por su parte, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aclararon que las universidades permanecerán abiertas el día del paro docente y que la adhesión a la medida de fuerza correrá por cuenta de cada trabajador.

Los pagos a universidades que difundió el Gobierno para contrarrestar el paro

El comunicado señala que "frente a la medida de fuerza convocada para el próximo miércoles 12 de agosto, el Ministerio de Capital Humano informa, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que continúa dando cumplimiento a las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional, tanto en materia de hospitales universitarios como en lo referido a la paritaria salarial y a los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales".

Según el detalle publicado por el Gobierno, los pagos por transferencias se distribuyeron de la siguiente manera:

Hospitales universitarios

- Universidad Nacional de Cuyo: Resolución N.° 427/26 por $2.259.960.000. Se paga mensualmente la suma de $188.330.000.

- Universidad de Buenos Aires: Resolución N.° 420/26 por $20.000.000.000, devengada y transferida y la Resolución N.° 484/26 por $20.000.000.000, ya devengada y en proceso de transferencia.

Aclara que "se encuentran tramitando administrativamente las asignaciones de fondos" correspondientes a:

- Universidad Nacional de Córdoba: $2.259.960.000.

- Universidad Nacional de La Rioja: $380.260.885.

Paritaria salarial universitaria

En cuanto a los fondos transferidos para el pago de salarios, el Gobierno señala que "a través de la Resolución N.° 430/26, de fecha 26 de junio de 2026, el Gobierno nacional ya ha transferido la suma de $666.823.011.021 del presupuesto vigente en concepto de Gastos en Personal e Incrementos Salariales, correspondientes al mes de junio de 2026 y primera cuota del Sueldo Anual Complementario 2026.

También precisó que a partir de la Resolución N.° 478/26, de fecha 3 de agosto de 2026 "se asignó la suma de $ 448.544.808.500 del presupuesto vigente en concepto de Gastos en Personal e Incrementos Salariales, correspondientes al mes de julio de 2026".