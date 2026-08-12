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Paro nacional universitario: qué reclaman los gremios docentes y qué pasará con las clases

La medida de fuerza será por 24 horas y afectará las actividades académicas y administrativas en las universidades públicas. El Gobierno cuestionó el paro y aseguró que cumplió con los compromisos presupuestarios.

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Paro nacional universitario por 24 horas: qué reclaman los gremios docentes y qué pasará con las clases la semana que viene

Paro nacional universitario por 24 horas: qué reclaman los gremios docentes y qué pasará con las clases la semana que viene

Los gremios que representan a docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales realizan este miércoles 12 de agosto un paro de 24 horas en todo el país. La medida será sin asistencia a los lugares de trabajo y tendrá impacto tanto en el dictado de clases como en las tareas administrativas de las instituciones públicas.

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La jornada de protesta fue convocada por las federaciones universitarias en medio de un conflicto que combina reclamos salariales con cuestionamientos al financiamiento del sistema. Las organizaciones sindicales sostienen que el Gobierno todavía mantiene pendientes distintos compromisos vinculados con las universidades y sus hospitales.

Además del paro, los trabajadores realizarán actividades para visibilizar el reclamo. En la Ciudad de Buenos Aires está prevista una concentración a las 16 en el Obelisco, bajo la consigna “En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”, con la participación de sectores vinculados también con la ciencia y la tecnología.

Qué reclaman los gremios universitarios

Uno de los principales puntos de la protesta es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y cuya implementación, según denuncian los gremios, todavía no se concretó de manera completa. Las organizaciones sostienen que realizaron distintos reclamos para que se cumpla la normativa.

El conflicto también tiene un fuerte componente salarial. Los sindicatos exigen que se cumpla la actualización dispuesta por la Justicia para los haberes de docentes y no docentes, tomando como referencia los valores de noviembre de 2023. Según las estimaciones gremiales, todavía existe una diferencia cercana al 30% respecto de esa recomposición.

Otro eje de la protesta está relacionado con los hospitales universitarios. Los trabajadores reclaman el envío de una partida extraordinaria de $50.000 millones, que contempla recursos para establecimientos como el Hospital de Clínicas, además de cuestionar la ejecución de fondos destinados al funcionamiento de las universidades y las becas estudiantiles.

En este contexto, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) dispuso el paro para los trabajadores no docentes, mientras que las organizaciones docentes convocaron a medidas de fuerza y distintas actividades en universidades de todo el territorio nacional.

La respuesta del Gobierno al paro universitario

Desde el Gobierno rechazaron los argumentos planteados por los gremios y calificaron la medida como “prematura” e “injustificada”. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, sostuvo que el Ejecutivo realizó las transferencias presupuestarias correspondientes y que los trabajadores ya comenzaron a recibir los aumentos acordados.

La administración de Javier Milei también hizo referencia al acuerdo salarial alcanzado el 10 de junio, que contempló una suba acumulada del 24,33%. De acuerdo con la explicación oficial, el incremento incluyó una mejora del 21,33% liquidada en junio y otra del 3% prevista para octubre.

El Gobierno señaló además que la discusión salarial no está cerrada y que las partes acordaron un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre, fecha en la que volverían a analizar la situación. Para los gremios, sin embargo, esos incrementos no alcanzan para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada.

Cómo seguirá el plan de lucha universitario

El paro de este miércoles será el primer capítulo de una nueva etapa de protestas impulsada por las organizaciones del sector. CONADU ya anunció una huelga de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, mientras que entre el 18 y el 21 de este mes instalará las denominadas “Carpas por la Universidad y la Soberanía”.

Por su parte, CONADU Histórica resolvió realizar un paro nacional entre el 18 y el 22 de agosto y planteó la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria. La FATUN, en tanto, programó para el miércoles 19 abrazos simbólicos en distintas universidades nacionales y una movilización hacia el Palacio Pizzurno.

Las organizaciones gremiales advirtieron que podrían profundizar las medidas si no reciben respuestas del Ejecutivo. El conflicto pone nuevamente en el centro de la discusión el financiamiento de las universidades públicas, la situación salarial de sus trabajadores y los recursos necesarios para sostener las actividades académicas, científicas y hospitalarias.

Dónde serán las principales concentraciones

Además del paro de 24 horas, los gremios universitarios convocaron a concentraciones y actividades en distintos puntos del país para visibilizar sus reclamos. Las principales movilizaciones tendrán lugar en las siguientes ciudades:

  • CABA: 16 hs Obelisco.
  • Córdoba: 16 hs Plaza Tosco.
  • Tucumán: 16 hs Casa Histórica.
  • Bariloche: 17 hs Centro Cívico.
  • Rosario: 14 hs Córdoba y San Martín.
  • Posadas: 10 hs Plaza 9 de Julio.

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