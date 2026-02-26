En vivo Radio La Red
Paro de controladores aéreos: abrieron una mesa de diálogo, ¿qué vuelos aún se verán afectados?

El gremio que nuclea a los controladores aéreos levantó algunas interrupciones previstas, pero mantuvo otras. Cómo quedó el cronograma de las protestas.

Paro de controladores aéreos: se pospuso la medida de fuerza de este jueves y viernes

Paro de controladores aéreos: se pospuso la medida de fuerza de este jueves y viernes, pero mantiene las medidas del fin de semana largo
Leé también Paro de controladores aéreos en todo el país: qué vuelos afecta, qué días y en qué horarios
Paro de controladores aéreos en todo el país: demoras y reprogramaciones en vuelos

“Se posponen las medidas de acción del sindicato previstas para el 26 y 27 de febrero”, señalaron en un comunicado.

La determinación implica que durante esas jornadas no habrá interrupciones en las operaciones aéreas, lo que lleva alivio a pasajeros y aerolíneas que preveían posibles demoras y reprogramaciones.

Sin embargo, el gremio aclaró que la suspensión es parcial y que se mantienen las acciones anunciadas para el fin de semana largo. De esta manera, continúan vigentes las medidas para el sábado 28 de febrero, el domingo 1° y el lunes 2 de marzo.

Desde Atepsa explicaron que la postergación responde a la expectativa de avanzar en negociaciones salariales y laborales en el marco de la nueva instancia de diálogo. No obstante, advirtieron que, de no registrarse avances concretos, el plan de lucha seguirá su curso.

Pese a la marcha atrás en el conflicto, Aerolíneas Argentinas ya había dispuesto la reprogramación de 87 vuelos como medida preventiva, lo que afectó a unos 9.000 pasajeros. Desde la compañía indicaron que las modificaciones se mantendrán según lo previsto y recomendaron a los usuarios verificar el estado de sus servicios.

Impacto en los aeropuertos

El paro afectará tanto vuelos nacionales como internacionales, incluido el flujo habitual de salidas del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y otros aeródromos principales, con especial atención al tramo de la tarde y noche del jueves, cuando se espera mayor movimiento por el fin de temporada y el regreso de pasajeros.

  • El sábado 28, se afectará a la “aviación general y no regular” de 13 a 16.
  • El domingo 1, a la aviación comercial regular con destino nacional de 9 a 12.
  • El lunes 2 nuevamente a toda la aviación de 5 a 8.
