Paro de controladores aéreos: abrieron una mesa de diálogo, ¿qué vuelos aún se verán afectados?

Desde Atepsa explicaron que la postergación responde a la expectativa de avanzar en negociaciones salariales y laborales en el marco de la nueva instancia de diálogo. No obstante, advirtieron que, de no registrarse avances concretos, el plan de lucha seguirá su curso.

Pese a la marcha atrás en el conflicto, Aerolíneas Argentinas ya había dispuesto la reprogramación de 87 vuelos como medida preventiva, lo que afectó a unos 9.000 pasajeros. Desde la compañía indicaron que las modificaciones se mantendrán según lo previsto y recomendaron a los usuarios verificar el estado de sus servicios.

Impacto en los aeropuertos

El paro afectará tanto vuelos nacionales como internacionales, incluido el flujo habitual de salidas del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y otros aeródromos principales, con especial atención al tramo de la tarde y noche del jueves, cuando se espera mayor movimiento por el fin de temporada y el regreso de pasajeros.