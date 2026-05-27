La ex secretaria de Néstor Kirchner presentó un certificado médico para no declarar en la causa Cuadernos: los motivos

Juicio cuadernos La ex mujer de Oscar Centeno, autor de los cuadernos, Hilda Horovitz. (Foto: captura)

En paralelo, la Justicia penal y la Policía Federal habían iniciado una investigación reservada para intentar ubicarla, debido a que no respondía a las notificaciones oficiales enviadas en el marco del juicio.

Tanto Quiroga como sus familiares manifestaron preocupación por el clima que se vive durante las audiencias. En ese sentido, denunciaron “presión” y “presunto hostigamiento” por parte de abogados defensores de algunos de los acusados en la causa.

La ex secretaria presidencial es una testigo clave

La ex secretaria presidencial es considerada una testigo clave en el expediente de los Cuadernos de las coimas. Durante la etapa de instrucción y también en declaraciones públicas anteriores, aseguró haber presenciado movimientos de bolsos con dinero en la Casa Rosada durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Sus testimonios fueron incorporados a la investigación impulsada por el fiscal Carlos Stornelli y forman parte de los elementos que la Justicia analiza en uno de los casos de corrupción más resonantes de la política argentina.