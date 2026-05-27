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La ex secretaria de Néstor Kirchner presentó un certificado médico para no declarar en la causa Cuadernos: los motivos

Miriam Quiroga llevó formalmente una constancia médica ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7 para justificar su ausencia como testigo en el juicio.

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Miriam Quiroga

Miriam Quiroga, ex secretaria de Néstor Kirchner.Foto: Agencia NA

La exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, presentó un certificado médico ante el Tribunal Oral Federal N°7 para justificar su ausencia en el juicio por la causa Cuadernos. La testigo debía declarar como una de las testigos clave del expediente.

Leé también Causa Cuadernos: la Justicia busca a una testigo clave que estaría desaparecida hace 30 días
La Justicia intenta localizar a Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner y una de las testigos del juicio oral por la Causa Cuadernos. (Foto: archivo)

Según consta en el documento enviado al tribunal, Quiroga atraviesa un delicado cuadro de salud vinculado a una “hipertensión arterial severa”, acompañado por un cuadro de “estrés intenso” y problemas cardiológicos que, de acuerdo con su entorno, le impiden afrontar una situación de alta tensión como una declaración judicial.

El certificado fue firmado por un médico matriculado en Río Gallegos y ahora será el TOF 7 el encargado de analizar la validez legal de la constancia médica y definir cómo continuará la situación procesal de la exfuncionaria.

La presentación se produjo después de semanas de incertidumbre en torno a su paradero. Miriam Quiroga había sido citada a declarar entre el 26 y el 28 de mayo, pero la Justicia reportó dificultades para localizarla durante casi un mes. Finalmente, se confirmó que se encontraba en una localidad del interior de Córdoba y el tribunal resolvió suspender su testimonio hasta nuevo aviso.

Juicio cuadernos
La ex mujer de Oscar Centeno, autor de los cuadernos, Hilda Horovitz. (Foto: captura)

La ex mujer de Oscar Centeno, autor de los cuadernos, Hilda Horovitz. (Foto: captura)

En paralelo, la Justicia penal y la Policía Federal habían iniciado una investigación reservada para intentar ubicarla, debido a que no respondía a las notificaciones oficiales enviadas en el marco del juicio.

Tanto Quiroga como sus familiares manifestaron preocupación por el clima que se vive durante las audiencias. En ese sentido, denunciaron “presión” y “presunto hostigamiento” por parte de abogados defensores de algunos de los acusados en la causa.

La ex secretaria presidencial es una testigo clave

La ex secretaria presidencial es considerada una testigo clave en el expediente de los Cuadernos de las coimas. Durante la etapa de instrucción y también en declaraciones públicas anteriores, aseguró haber presenciado movimientos de bolsos con dinero en la Casa Rosada durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Sus testimonios fueron incorporados a la investigación impulsada por el fiscal Carlos Stornelli y forman parte de los elementos que la Justicia analiza en uno de los casos de corrupción más resonantes de la política argentina.

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