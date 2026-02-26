Paro de controladores aéreos en todo el país: qué vuelos afecta, qué días y en qué horarios

Durante las franjas en que se ejerza la medida, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo, lo que puede complicar no solo las salidas programadas, sino también la logística general del tráfico aéreo en el país.

Desde ATEPSA aclararon que quedarán exceptuadas las operaciones consideradas de emergencia, como vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales o vinculados a tareas de búsqueda y rescate, para garantizar la atención de situaciones críticas.

Ante este escenario, las aerolíneas recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos con anticipación y consultar con las compañías posibles cambios de horarios, reprogramaciones o cancelaciones.

La medida se da en un contexto de reclamos laborales y salariales del gremio ante EANA, que según Atepsa no presentó una propuesta satisfactoria tras la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno para intentar frenar una protesta similar en semanas anteriores.

Impacto en los aeropuertos

El paro afectará tanto vuelos nacionales como internacionales, incluido el flujo habitual de salidas del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y otros aeródromos principales, con especial atención al tramo de la tarde y noche del jueves, cuando se espera mayor movimiento por el fin de temporada y el regreso de pasajeros.