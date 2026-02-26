En vivo Radio La Red
Paro de controladores aéreos en todo el país: qué vuelos afecta, qué días y en qué horarios

La medida de fuerza de Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación se extenderá hasta el lunes 2 de marzo e implicará interrupciones diarias de tres horas sin autorización de despegues.

Paro de controladores aéreos en todo el país: demoras y reprogramaciones en vuelos

Desde este jueves 26 de febrero, los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) iniciarán un plan de paro escalonado que afectará la operación de vuelos en todos los aeropuertos de Argentina, con demoras y reprogramaciones previstas hasta el lunes 2 de marzo.

La medida de fuerza, definida tras el vencimiento de una conciliación obligatoria sin avances significativos en la negociación salarial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), consistirá en interrupciones diarias de tres horas durante las cuales no se autorizarán despegues. Esto puede generar un “efecto en cadena” que impacte también en vuelos programados fuera de los horarios puntuales de huelga.

Según el cronograma oficial, la primera franja afectada será este jueves de 15 a 18 horas, período en el que quedarán suspendidas las autorizaciones de salida de aeronaves en todos los aeropuertos.

El paro continuará el viernes 27 de febrero de 19 a 22, el sábado 28 de febrero de 13 a 16 (enfocado especialmente en vuelos privados y no comerciales), el domingo 1° de marzo de 9 a 12 (para vuelos comerciales regulares) y el lunes 2 de marzo de 5 a 8 de la mañana, con interrupciones totales de despegues en ese último tramo.

Durante las franjas en que se ejerza la medida, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo, lo que puede complicar no solo las salidas programadas, sino también la logística general del tráfico aéreo en el país.

Desde ATEPSA aclararon que quedarán exceptuadas las operaciones consideradas de emergencia, como vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales o vinculados a tareas de búsqueda y rescate, para garantizar la atención de situaciones críticas.

Ante este escenario, las aerolíneas recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos con anticipación y consultar con las compañías posibles cambios de horarios, reprogramaciones o cancelaciones.

La medida se da en un contexto de reclamos laborales y salariales del gremio ante EANA, que según Atepsa no presentó una propuesta satisfactoria tras la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno para intentar frenar una protesta similar en semanas anteriores.

Impacto en los aeropuertos

El paro afectará tanto vuelos nacionales como internacionales, incluido el flujo habitual de salidas del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y otros aeródromos principales, con especial atención al tramo de la tarde y noche del jueves, cuando se espera mayor movimiento por el fin de temporada y el regreso de pasajeros.

  • El jueves 26, la medida de fuerza se aplicará a toda la aviación de 15 a 18.
  • El viernes 27, se implementará la misma modalidad de 19 a 22.
  • El sábado 28, se afectará a la “aviación general y no regular” de 13 a 16.
  • El domingo 1, a la aviación comercial regular con destino nacional de 9 a 12.
  • El lunes 2 nuevamente a toda la aviación de 5 a 8.
Daniel Vila: "Se decidió parar el fútbol para explicar lo que está pasando"

