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Una a una, todas las acusaciones que el abogado del único detenido por la desaparición de Agostina salió a desmentir

Jorge Sánchez del Bianco, el letrado de Claudio Gabriel Barrelier, admitió que su defendido estuvo con la menor, pero le perdió el rastro cuando “se subió a un auto rojo”.

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El único imputado tiene 33 años (Foto: Facebook Claudio Barrelier).

El único imputado tiene 33 años (Foto: Facebook Claudio Barrelier).

Jorge Sánchez del Bianco, el abogado de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, dijo que “está ansioso por demostrar su inocencia”. Además, sostuvo que se puso a disposición de la Justicia y que se va a acreditar que “no tuvo nada que ver”.

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En A24 el letrado del único detenido por la desaparición de la menor de 14 años y descartó que fuera barrabrava de Instituto: “Era hincha, pero no formaba parte de ninguna facción y con Agostina se encontraba en la cancha de barrio”.

No era pareja de la madre de Agostina, tiene su pareja”, indicó Sánchez del Bianco. “Tuvo una detención el año pasado por una situación similar por privación ilegítima de la libertad, pero no tiene nada que ver con este hecho”, detalló.

A su vez destacó: “No tiene ninguna causa vinculada a la venta de drogas”, en tanto sobre el encuentro de su defendido con la menor dijo: “Él dijo que recibió un llamado de ella, porque no tenían una relación habitual, le pidió plata para pagar un taxi y la acompañó dos cuatros a la casa de un amigo de ella y luego sube a un auto rojo y ya perdió el contacto”.

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El detenido cuenta con antecedentes penales graves

Claudio Barrelier es vecino de la ciudad de Córdoba y fanático de Instituto. En sus redes sociales se muestra habitualmente con camisetas de “La Gloria” y comparte postales desde el Monumental de Alta Córdoba.

No sé por qué le dicen bunker, es su casa”, remarcó Sánchez Blanco, aunque admitió que la causa ahora está en pleno desarrollo.

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El detenido por la desaparición de Agostina tiene 33 años. (Foto: Facebook Claudio Barrelier).

El detenido por la desaparición de Agostina tiene 33 años. (Foto: Facebook Claudio Barrelier).

Según confirmó la abogada del padre de la menor, Fernanda Alaniz, el detenido cuenta con antecedentes penales graves por robo, amenazas y privación ilegítima de la libertad contra una expareja. Ese mismo delito es el que ahora le imputó el fiscal de instrucción Raúl Garzón, agravado por tratarse de una menor de edad.

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