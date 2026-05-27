Una a una, todas las acusaciones que el abogado del único detenido por la desaparición de Agostina salió a desmentir

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El detenido cuenta con antecedentes penales graves

Claudio Barrelier es vecino de la ciudad de Córdoba y fanático de Instituto. En sus redes sociales se muestra habitualmente con camisetas de “La Gloria” y comparte postales desde el Monumental de Alta Córdoba.

“No sé por qué le dicen bunker, es su casa”, remarcó Sánchez Blanco, aunque admitió que la causa ahora está en pleno desarrollo.

el-detenido-por-la-desaparicion-de-agostina-tiene-33-anos-foto-facebook-claudio-barrelier-OTFKF4ZRZVC23NSRBN3QANDQOA El detenido por la desaparición de Agostina tiene 33 años. (Foto: Facebook Claudio Barrelier).

Según confirmó la abogada del padre de la menor, Fernanda Alaniz, el detenido cuenta con antecedentes penales graves por robo, amenazas y privación ilegítima de la libertad contra una expareja. Ese mismo delito es el que ahora le imputó el fiscal de instrucción Raúl Garzón, agravado por tratarse de una menor de edad.