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Santiago Beltrán, el arquero revelación de River, envuelto en rumores de romance con influencer

Del arco de River a romance viral: Se conoció quién es la influencer que conquistó a Santiago Beltrán. Conocela.

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Santiago Beltrán, el arquero revelación de River, envuelto en rumores de romance con influencer

Santiago Beltrán atraviesa el mejor momento de su vida. El joven arquero de River Plate pasó en cuestión de meses de ser una promesa silenciosa a convertirse en una de las grandes revelaciones del fútbol argentino. Sus actuaciones tras la lesión de Franco Armani no solo le permitieron ganarse la titularidad a pura atajada, sino también el cariño total de los hinchas millonarios.

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Pero ahora, cuando su nombre empezó a sonar, Lionel Scaloni lo llamó para los amistosos previos al Mundial, un nuevo tema lo puso en el centro de todas las miradas: aseguran que estaría comenzando una relación con una famosa influencer que genera enorme repercusión en redes sociales.

Se trata de Sofi Maure, popular creadora de contenido argentina que en los últimos años construyó una enorme comunidad digital y que recientemente quedó envuelta en fuertes polémicas por un drástico cambio en su perfil público.

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Beltrán viene viviendo un crecimiento meteórico. Surgido desde un intercountry antes de llegar a las inferiores de River, el arquero logró destacarse por su seguridad, personalidad y enormes actuaciones bajo los tres palos.

Además de su carrera deportiva, el futbolista continúa estudiando Economía mientras se consolida en la primera del club más grande e importante del país. Ese perfil tranquilo y reservado contrastó fuertemente con el nombre que ahora aparece vinculado sentimentalmente a él.

Sofi Maure comenzó hace más de nueve años en YouTube, durante la explosión de los canales “freak”, subiendo videos insólitos y contenido bizarro que le permitió construir una comunidad fiel.

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Con el tiempo fue cambiando completamente su perfil y transformó sus redes en un espacio dedicado al lifestyle, viajes, fitness y negocios inmobiliarios.

En los últimos años mostró cómo compraba y remodelaba departamentos en Mar del Plata para alquilarlos como Airbnb y financiar sus viajes por el mundo.

Sin embargo, recientemente volvió a quedar en el centro de la polémica tras anunciar la apertura de plataformas de contenido exclusivo para adultos, una decisión que generó un enorme debate entre sus seguidores por sus antiguas opiniones sobre ese tipo de contenido.

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La posibilidad de un romance entre Santiago Beltrán y Sofi Maure sorprendió especialmente porque muchos usuarios señalaron el contraste entre el perfil ultra reservado del arquero y la fuerte exposición mediática de la influencer: todo surgió de un comentario de ella en sus redes, que si ganaban, le haría el desayuno al día siguiente.

Además, las redes rápidamente reflotaron distintos momentos virales de Sofi, incluyendo sus cambios físicos y los procedimientos estéticos a los que se sometió en los últimos años, entre ellos una rinoplastia, una mamoplastia de aumento, una lipoaspiración y una abdominoplastia.

sofia

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