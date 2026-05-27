Gran Hermano: el llamado de atención a Charlotte Caniggia que podría costarle caro

"Eso está prohibido", les advirtió de manera contundente Gran Hermano tanto a Charlotte como a Cola, dejando en claro que no pueden mantener conversaciones en otro idioma para evitar que el resto de los jugadores o el público comprendan lo que dicen.

El reto generó sorpresa dentro de la casa y rápidamente despertó preocupación entre los fanáticos del programa, ya que en otras ediciones algunas actitudes consideradas fuera de reglamento terminaron derivando en sanciones importantes. Aunque por ahora solo recibieron una advertencia, no se descarta que una repetición de esta conducta pueda traerles consecuencias más severas dentro de la competencia.

Mientras tanto, Charlotte y Sebastián continúan consolidándose como uno de los dúos más comentados del reality. Su complicidad y la confianza que construyeron desde el primer momento ya despertaron reacciones entre sus compañeros, quienes empiezan a mirar con atención cada uno de sus movimientos dentro de la casa más famosa del país.

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¿Charlotte Caniggia vivió un episodio desagradable en Gran Hermano?

Desde su llegada a la casa de Gran Hermano, Charlotte Caniggia dejó en claro que la convivencia extrema le cuesta más de lo esperado. Primero pidió un café en el confesionario, después se quejó del olor de la casa, y el último episodio que encendió las alarmas fue viral en redes: un video la muestra encontrando un pelo dentro de su sopa, con un gesto de asco inmediato que generó todo tipo de comentarios sobre las condiciones de higiene dentro del reality.

Los factores que más la afectarían son justamente la falta de higiene y las limitaciones con la comida, dos temas que suelen volverse un problema difícil de tolerar en Gran Hermano. Aunque Charlotte tiene experiencia en realities y su objetivo sería permanecer el mayor tiempo posible en competencia, estos detalles cotidianos podrían adelantar su salida antes de lo previsto.