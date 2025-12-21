Parte médico de Cristina Kirchner: cómo evoluciona tras cirugía de apendicitis

CFK oamendi

En paralelo, dirigentes y militantes se acercaron al Sanatorio Otamendi para acompañarla. En la puerta de la clínica se desplegaron banderas y mensajes de apoyo, entre ellos uno que decía: “Nunca caminarás sola”.

El Sanatorio Otamendi es el centro médico al que la expresidenta suele recurrir ante emergencias. Allí mismo, en 2021, se sometió a una histerectomía, una intervención quirúrgica que implicó la resección del útero.

No fue la única cirugía relevante en su historial médico. En 2012, cuando aún era presidenta, se le extirpó un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral, en Pilar. Un año más tarde, en 2013, fue intervenida en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, donde le removieron una colección subdural crónica.

Por el momento, el cuadro evoluciona de manera favorable y se aguardan nuevos partes médicos oficiales. Es la primera vez que Cristina Kirchner sale de su casa en San José 1111 después de haber quedado firme su condena por la causa Vialidad y quedar en prisión domiciliaria.