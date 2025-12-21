Parte médico de Cristina Kirchner: cómo evoluciona tras cirugía de apendicitis
La exmandataria fue intervenida de urgencia por un cuadro de apendicitis en el Sanatorio Otamendi. Qué dice el primer parte médico y cuándo se espera que regrese a San José 1111.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sometida este sábado a una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis en el Sanatorio Otamendi, donde permanece internada y bajo observación. Según el primer parte médico oficial, la intervención se realizó durante la tarde y la evolución es favorable, sin complicaciones postoperatorias.
El informe difundido por la dirección médica de la clínica indicó que la exmandataria presentó dolores abdominales compatibles con un síndrome apendicular agudo. Tras una evaluación inicial en su domicilio, la Justicia autorizó su traslado al centro de salud para realizar estudios más exhaustivos, informaron fuentes de su entorno.
Una vez en el sanatorio, los médicos decidieron avanzar con una cirugía laparoscópica, que permitió confirmar el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada. La intervención se desarrolló sin inconvenientes y, hasta el momento, no se registraron complicaciones posteriores.
Cristina Kirchner permaneció internada durante la noche en observación, mientras el equipo médico continúa con el monitoreo de su evolución clínica.
En paralelo, dirigentes y militantes se acercaron al Sanatorio Otamendi para acompañarla. En la puerta de la clínica se desplegaron banderas y mensajes de apoyo, entre ellos uno que decía: “Nunca caminarás sola”.
El Sanatorio Otamendi es el centro médico al que la expresidenta suele recurrir ante emergencias. Allí mismo, en 2021, se sometió a una histerectomía, una intervención quirúrgica que implicó la resección del útero.
No fue la única cirugía relevante en su historial médico. En 2012, cuando aún era presidenta, se le extirpó un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral, en Pilar. Un año más tarde, en 2013, fue intervenida en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, donde le removieron una colección subdural crónica.
Por el momento, el cuadro evoluciona de manera favorable y se aguardan nuevos partes médicos oficiales. Es la primera vez que Cristina Kirchner sale de su casa en San José 1111 después de haber quedado firme su condena por la causa Vialidad y quedar en prisión domiciliaria.