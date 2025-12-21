"Algún día...": la promesa de Franco Colapinto que hizo soñar a los hinchas de Boca

Embed

La relación de Colapinto con Boca no es casual ni reciente. Según contó el propio piloto, su fanatismo se gestó en el seno familiar.

“Mi familia es muy bostera, a raíz de eso me empezaron a llevar a la cancha y me volví muy fan. De chiquito iba a todos los partidos”, recordó.

Esa experiencia temprana, marcada por las tribunas colmadas, los cánticos y la mística de La Bombonera, dejó una huella profunda que hoy se potencia con la distancia. “Ahora que estoy en Europa lo que más me duele es no poder ir a la cancha”, confesó, dejando al descubierto el costado más humano detrás del piloto profesional.

Colapinto en la Argentina para pasar las fiestas junto a su familia

En los últimos días, Colapinto regresó a la Argentina para pasar las fiestas junto a su familia. Fue un reencuentro necesario, no solo desde lo afectivo, sino también como una forma de recargar energías antes de afrontar una nueva temporada cargada de desafíos. En ese contexto, volvió a hablar de Boca y de lo que representa para él el club, incluso para quienes no lo conocen. En diálogo con ESPN, llegó a manifestar su deseo de que figuras de talla mundial puedan experimentar lo que se vive en el estadio Alberto J. Armando. “A mí me gustaría que vaya Hamilton. Se volvería loco. Creo que es una energía muy linda la que sentís en La Bombonera y algo especial”, expresó, convencido de que el fútbol argentino tiene una mística única.

Mientras tanto, su carrera deportiva avanza a paso firme. De cara a la próxima temporada de Fórmula 1, las expectativas dentro del equipo Alpine son altas. Colapinto, su compañero Pierre Gasly y el resto de la escudería confían en que el trabajo realizado dará frutos y permitirá mejorar los resultados.

El calendario oficial comenzará el 8 de marzo en Melbourne, Australia, una cita clave en la que el piloto bonaerense buscará afirmarse y acercarse al objetivo que hoy aparece como un sueño cercano: el primer podio en la máxima categoría.

La temporada que se avecina no será una más. La Fórmula 1 se prepara para la llegada de un nuevo reglamento técnico que implicará cambios profundos en los autos y en la forma de competir. Se introducirán vehículos y neumáticos más pequeños, se equiparará la potencia de los motores a combustión y eléctricos, se reducirá la carga aerodinámica y se implementarán alerones móviles delanteros y traseros.

Además, se avanzará en el uso de combustibles sintéticos, en línea con la búsqueda de reducir el impacto ambiental de la categoría.

En ese contexto, Alpine definió una estrategia clara. Steve Nielsen, director deportivo del equipo, explicó que la decisión de no introducir grandes mejoras en el auto durante la última temporada fue deliberada.

El objetivo fue concentrar recursos en el desarrollo del modelo de 2026, apostando a un salto de calidad a largo plazo. “Cuando veo a Haas, que ha hecho un gran trabajo este año, poniendo una nueva mejora en el coche en Austin, pienso: ‘Vaya, eso los va a hacer subir’. Pero la sensación cálida es que eso significa que no han tenido el auto de 2026 en el túnel”, analizó Nielsen, dejando en claro la mirada estratégica del equipo. Y agregó: “Llegar tan tarde al desarrollo de 2026 será, espero, una penalización para ellos”.

En lo inmediato, Colapinto volverá a Enstone, la base de Alpine, a principios de enero. Allí comenzará una etapa clave de preparación. Entre el 26 y el 30 de ese mes participará de ensayos privados en el Circuito de Cataluña, en Montmeló, mientras que en febrero llegarán los tests oficiales en Bahréin, programados del 11 al 13 y del 18 al 20. Serán jornadas decisivas para ajustar detalles, ganar confianza y medir el verdadero potencial del auto.