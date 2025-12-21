El sorprendente gesto de Evangelina Anderson hacia Ian Lucas en medio de los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

eva anderson ian lucas 2

¿Qué es lo que más le molesta a Ian Lucas sobre los rumores de romance con Evangelina Anderson?

Evangelina Anderson y Ian Lucas llevan varias semanas siendo protagonistas de comentarios que apuntan a algo más que una simple relación de colegas dentro de MasterChef Celebrity (Telefe).

En una entrevista con Intrusos (América TV), el joven creador de contenido se refirió primero a lo que significa para él participar en el reality culinario que tiene a Wanda Nara como conductora.

"Estoy feliz, metiéndole. Con el jurado me llevo re bien con los tres y siempre me lo tomo como una crítica constructiva. O sea, yo vine acá cocinando de supervivencia, no sabía cocinar, muchos platos son nuevos y me lo tomo bien", comentó.

Respecto a las fuertes devoluciones del jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, Ian sostuvo: "Siento también que es parte del show, si ellos serían buenos todo el tiempo no sé si está tan bueno. Yo cuando hago algo quiero ganar y dejando de lado eso estoy aprendiendo también y lo tomo como una crítica constructiva para seguir progresand yo".

Cuando el notero le consultó si estaba conociendo a alguien y mencionó directamente a Evangelina Anderson, Lucas soltó una sonrisa y respondió: "Estoy abierto siempre, si pinta pinta pero acá somos todos compañeros".

"Nunca pisé el Chateau (Libertador) en mi vida, te lo juro, no entré. Un día si me invitan voy (se ríe). Salidas entre todos sí compartimos pero nunca solos", aclaró al referirse a los rumores que lo relacionan con la modelo.

El influencer también expresó lo que realmente le incomoda de las versiones que circulan y de las críticas por la diferencia de edad: "Lo único que me jode es que si fuera al revés, si yo fuera más grande y ella más chica, nadie diría nada. Pero como ella es mujer y tiene esa edad y yo soy más chico, rompen las bol.. con eso. Pero a mí me chu.. un huevo la verdad".

"Me da lo mismo demostrarle a la gente. Es lo que sienta yo, si yo me siento feliz con alguien, estoy bien", cerró con firmeza Ian Lucas.