Javier Milei cierra el año con un asado para todo el Gabinete en la Quinta de Olivos

El menú elegido para el encuentro será el asado y el evento será costeado bajo la modalidad que el presidente implementó en ocasiones anteriores, en donde cada asistente abonaría su parte para evitar el uso de fondos públicos en festejos.

Milei, en la cumbre del Mercosur: críticas al bloque y fuerte respaldo a Trump para "liberar" a Venezuela de Maduro

En la previa al cierre del año, Javier Milei pronunció un contundente discurso este sábado en la cumbre del Mercosur, en Brasil, donde cuestionó el funcionamiento del bloque regional y respaldó la "presión" del presidente Donald Trump sobre Venezuela para “liberar al pueblo” de Nicolás Maduro.

“La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado”, afirmó ante los líderes sudamericanos.

En la misma línea, se diferenció del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien advirtió que una intervención militar estadounidense sería “una catástrofe humanitaria”.

Milei calificó al gobierno de Maduro como “una dictadura atroz e inhumana” y denunció que “continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora”. Reclamó la liberación de todos los presos políticos, incluido el argentino Nahuel Gallo, y celebró “el reconocimiento internacional al coraje de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025”.