Cristina Kirchner fue internada en el Sanatorio Otamendi y la tuvieron que operar de urgencia

Antecedentes médicos de la expresidenta

Cristina Kirchner ya había sido atendida en otras oportunidades en el Sanatorio Otamendi, centro de salud al que suele recurrir ante emergencias médicas. En 2021 se realizó allí una histerectomía, intervención quirúrgica que implica la resección del útero. Años atrás también fue tratada por un cuadro de divertículos.

Durante su presidencia, en 2012, fue sometida a una cirugía para extirpar un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral. Un año después, en 2013, se le removió una colección subdural crónica en la cabeza en el Hospital Universitario Fundación Favaloro.

720 - 2025-12-20T210404.833 La ex presidenta fue intervenida por una apendicitis.

Situación judicial y prisión domiciliaria

La expresidenta, de 72 años, cumple prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111 tras haber sido condenada en la causa conocida como Causa Vialidad. Hasta el momento, lleva 192 días bajo este régimen.

La Justicia estableció restricciones sobre las visitas que puede recibir y la duración de sus reuniones, además de la obligación de utilizar una tobillera electrónica. En los últimos días, también fue autorizada a acceder y permanecer durante dos horas en la terraza del edificio donde reside.

Por el momento, se aguarda el resultado de la intervención y los partes oficiales que emita el Sanatorio Otamendi sobre su estado de salud.