Cristina Kirchner fue internada en el Sanatorio Otamendi y la tuvieron que operar de urgencia
La ex presidenta fue intervenida por una apendicitis luego de ser evaluada por los médicos tras hacerle una serie de estudios más exhaustivos.
La exmandataria fue trasladada al Sanatorio Otamendi.
La ex presidenta Cristina Kirchner fue trasladada este sábado al Sanatorio Otamendi, donde permaneció internada para someterse a una batería de estudios, luego de presentar una fuerte dolencia abdominal. El diagnóstico determinó una apendicitis por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia luego de ingresar a la clínica tras solicitar autorización judicial, debido a su situación procesal.
La decisión de trasladar a la ex mandataria se tomó luego de que profesionales de la salud acudieran a San José 1111, el departamento en el que cumple prisión domiciliaria y, tras una revisión inicial, consideraran necesario realizar estudios adicionales en el centro médico.
El procedimiento se realizó con la autorización judicial correspondiente. Según informaron en A24 fuentes médicas, se trata de un cuadro de apendicitis y probablemente deba ser sometida a una operación.
Esta semana, la Corte Suprema dejó firme la decisión que le ordenó a la ex presidenta la utilización de una tobillera electrónica.
Antecedentes médicos de la expresidenta
Cristina Kirchner ya había sido atendida en otras oportunidades en el Sanatorio Otamendi, centro de salud al que suele recurrir ante emergencias médicas. En 2021 se realizó allí una histerectomía, intervención quirúrgica que implica la resección del útero. Años atrás también fue tratada por un cuadro de divertículos.
Durante su presidencia, en 2012, fue sometida a una cirugía para extirpar un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral. Un año después, en 2013, se le removió una colección subdural crónica en la cabeza en el Hospital Universitario Fundación Favaloro.
Situación judicial y prisión domiciliaria
La expresidenta, de 72 años, cumple prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111 tras haber sido condenada en la causa conocida como Causa Vialidad. Hasta el momento, lleva 192 días bajo este régimen.
La Justicia estableció restricciones sobre las visitas que puede recibir y la duración de sus reuniones, además de la obligación de utilizar una tobillera electrónica. En los últimos días, también fue autorizada a acceder y permanecer durante dos horas en la terraza del edificio donde reside.
Por el momento, se aguarda el resultado de la intervención y los partes oficiales que emita el Sanatorio Otamendi sobre su estado de salud.