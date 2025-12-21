Asesinaron a puñaladas a una mujer y a su hija: el desgarrador mensaje de la familia

El desgarrador mensaje de la familia

En las últimas horas, Sol, la hija mayor de Vanesa Zanni y hermana de Tatiana, las dos mujeres asesinadas a puñaladas, rompió el silencio a través de las redes sociales y expresó su dolor inconmensurable, al tiempo que reclamó justicia para su familia.

“Por mi mamá… por mi hermanita, que es la que se llevó la peor parte. Hay que estar enfermo para hacerle todo lo que le hicieron a mi bebé hermosa. Dios, que se resuelva todo pronto”, escribió la joven en un mensaje que rápidamente se viralizó y generó una ola de acompañamiento y solidaridad.

di matteo

En otro posteo, Sol fue contundente: “Que esto no quede así. Que no sea un caso más de homicidio o femicidio. Que se haga justicia”. Sus palabras reflejan no solo el dolor personal, sino también el reclamo colectivo frente a un crimen que sacudió a toda la comunidad.

La joven también compartió imágenes junto a su madre y a su hermana, acompañadas por un mensaje cargado de amor y despedida: “Las amo para toda la vida. Para toda mi vida, mi bebé hermosa. Vieja, gracias por darme la vida. No tengo palabras”. El testimonio expone la dimensión humana de una tragedia que dejó una familia destruida y una comunidad en estado de shock.

A los mensajes de Sol se sumaron múltiples expresiones de afecto de amigos, vecinos y conocidos. Franco, amigo cercano de Vanesa, la recordó con palabras emotivas: “Nunca te olvidaré, Vanesita. Gracias por cruzarte en mi camino y regalarme una sonrisa, alguna charla, una lágrima o una camineta barrial. Nunca faltó ese abrazo que a todos nos dabas. Siempre dispuesta a ayudar a quien más lo necesitaba”.

“Será una lucha más que ganaremos, que se haga justicia. Descansa en paz, las vamos a extrañar”, agregó, en referencia al pedido colectivo de esclarecimiento del hecho.

Otros mensajes reflejaron la conmoción generalizada: “Qué tristeza. Que en paz descansen las dos. Vanesa, fuiste una gran mujer y una gran mamá. Que Dios las tenga en la gloria. Sé que desde donde estén nos van a cuidar”, escribió una vecina.

crimen

Avanza la investigación y hay dos detenidos

Mientras el dolor atraviesa a la familia, la causa judicial dio un giro importante. Este domingo, la Policía de la Provincia de San Luis confirmó la detención de dos personas mayores de edad, acusadas de ser las presuntas autoras del doble crimen.

Los detenidos fueron identificados como Axel Emiliano Crisito, de 25 años, y Daiana Macarena Peralta, de 21. Ambos fueron capturados en la provincia de La Pampa, sobre la ruta nacional Nº 188, a la altura de las localidades de Quetrequén y Maisonnave, tras un operativo coordinado entre distintas fuerzas de seguridad.

Según informaron fuentes policiales, los sospechosos presentaban retraso madurativo y se encontraban indocumentados al momento de la detención. Además, la investigación determinó que habrían convivido con las víctimas, un dato clave que permitió avanzar en su localización y captura.