Netflix: Agustina Macri, la hija de Mauricio Macri, sorprende con el estreno de una nueva película

Una superstición consideraba que las mujeres eran amenaza de derrumbe y el trabajo minero se les reservaba a los hombres. Carlita, como mujer trans, logró ingresar en la mina rompiendo el sistema desde dentro y prendiendo la chispa de una revolución.

El papel principal de Miss Carbón fue interpretado por Lux Pascal, actriz trans y hermana del actor Pedro Pascal. Su trabajo se convirtió en uno de los puntos más destacados de la película.

La visión de Agustina Macri, directora de "Miss Carbón"

Agustina Macri dirigió Miss Carbón como su segundo largometraje de ficción. Luego de su debut con Soledad en 2018, la cineasta volvió a elegir una historia basada en hechos reales, con una fuerte carga simbólica y social.

En esta ocasión, Macri puso el foco en una experiencia ocurrida en Río Turbio, Santa Cruz, uno de los yacimientos carboníferos más importantes del país. Desde el inicio, la directora buscó un abordaje sobrio y respetuoso, sin caer en golpes bajos ni exageraciones.

La película avanzó con una estructura clásica, pero sostuvo su fuerza en los detalles cotidianos y en el recorrido íntimo de su protagonista. Miss Carbón no solo contó una historia individual, sino que retrató una comunidad atravesada por mitos, silencios y resistencias.

El elenco de la película "Miss Carbón"

Dirección: Agustina Macri

Agustina Macri Producción: Merry Colomer, María Soler

Merry Colomer, María Soler Guion: Erika Halvorsen, Mara Pescio. Basado en La reina del carbón de Erika Halvorsen.

Erika Halvorsen, Mara Pescio. Basado en La reina del carbón de Erika Halvorsen. Música: Maite Arroitajauregi Aranburu

Maite Arroitajauregi Aranburu Sonido: María Celeste Palma, Asier González, Martín Guridi

María Celeste Palma, Asier González, Martín Guridi Fotografía: Luciano Badaracco

Luciano Badaracco Montaje: Carla de Beauvoir

Carla de Beauvoir Intérpretes: Lux Pascal, Laura Grandinetti, Romina Escobar, Simone Mercado, Federico Marzullo, Gabriela Pastor, Agostina Inella, José Román, Paco León

Cuál es la historia real detrás de "Miss Carbón"

Carla Antonella Rodríguez se convirtió en un símbolo para su comunidad. Su ingreso a la mina marcó un antes y un después en un lugar donde, durante décadas, se repetía la idea de que "las mujeres traen desgracia" bajo tierra. La película recupera ese contexto histórico y lo combina con testimonios reales que permitieron reconstruir su recorrido.

Miss Carbón Netflix 2

Una apuesta de Netflix por historias locales

Con la llegada de Miss Carbón, Netflix reforzó su estrategia de sumar producciones argentinas basadas en historias reales. La plataforma ya había demostrado interés por relatos con anclaje social y cultural, y este estreno se alineó con esa línea editorial.

La historia de Carlita Rodríguez trascendió el contexto local y dialogó con debates globales sobre identidad, derechos laborales y diversidad. Ese cruce explicó en parte la decisión de Netflix de incorporar el film a su catálogo internacional.

