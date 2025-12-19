Netflix: Agustina Macri, la hija de Mauricio Macri, sorprende con el estreno de una nueva película. (Foto: Archivo)
Una películaargentina volvió a colocarse en el centro de la conversación cultural tras su llegada a Netflix. "Miss Carbón", dirigida por Agustina Macri (hija de Mauricio Macri), reconstruyó una historia real ocurrida en el extremo sur del país y la transformó en un relato cinematográfico potente, incómodo y necesario.
El film narró el camino de una mujer que desafió una tradición arraigada durante décadas para acceder a un trabajo que estaba vedado por una creencia tan antigua como injusta. La historia se desarrolló en la Patagonia, en un entorno marcado por el sacrificio, el frío y una norma no escrita que durante añosexcluyó a las mujeres del interior de una mina de carbón.
Netflix volvió a apostar por el cine nacional y sumó a su catálogo una producción que combinó identidad, trabajo, derechos y memoria colectiva. La plataforma incorporó esta película luego de su paso por las salas argentinas y la acercó a una audiencia global que ahora va a descubrir un episodio desconocido para muchos.
De qué trata "Miss Carbón" en Netflix
Inspirada en hechos reales,Miss Carbón es una historia de superación sobre la pasión y esos sueños que no entienden de géneros. Carlita logró ser la primera mujer minera en un pueblo donde las mujeres tenían prohibida la entrada a la fuente principal de ingresos de la región: la mina de carbón.
Una superstición consideraba que las mujeres eran amenaza de derrumbe y el trabajo minero se les reservaba a los hombres. Carlita, como mujer trans, logró ingresar en la mina rompiendo el sistema desde dentro y prendiendo la chispa de una revolución.
El papel principal de Miss Carbón fue interpretado por Lux Pascal, actriz trans y hermana del actor Pedro Pascal. Su trabajo se convirtió en uno de los puntos más destacados de la película.
La visión de Agustina Macri, directora de "Miss Carbón"
Agustina Macri dirigió Miss Carbón como su segundo largometraje de ficción. Luego de su debut con Soledad en 2018, la cineasta volvió a elegir una historia basada en hechos reales, con una fuerte carga simbólica y social.
En esta ocasión, Macri puso el foco en una experiencia ocurrida en Río Turbio, Santa Cruz, uno de los yacimientos carboníferos más importantes del país. Desde el inicio, la directora buscó un abordaje sobrio y respetuoso, sin caer en golpes bajos ni exageraciones.
La película avanzó con una estructura clásica, pero sostuvo su fuerza en los detalles cotidianos y en el recorrido íntimo de su protagonista. Miss Carbón no solo contó una historia individual, sino que retrató una comunidad atravesada por mitos, silencios y resistencias.
El elenco de la película "Miss Carbón"
Dirección: Agustina Macri
Producción: Merry Colomer, María Soler
Guion: Erika Halvorsen, Mara Pescio. Basado en La reina del carbón de Erika Halvorsen.
Música: Maite Arroitajauregi Aranburu
Sonido: María Celeste Palma, Asier González, Martín Guridi
Fotografía: Luciano Badaracco
Montaje: Carla de Beauvoir
Intérpretes: Lux Pascal, Laura Grandinetti, Romina Escobar, Simone Mercado, Federico Marzullo, Gabriela Pastor, Agostina Inella, José Román, Paco León
Cuál es la historia real detrás de "Miss Carbón"
Carla Antonella Rodríguez se convirtió en un símbolo para su comunidad. Su ingreso a la mina marcó un antes y un después en un lugar donde, durante décadas, se repetía la idea de que "las mujeres traen desgracia" bajo tierra. La película recupera ese contexto histórico y lo combina con testimonios reales que permitieron reconstruir su recorrido.
Una apuesta de Netflix por historias locales
Con la llegada de Miss Carbón, Netflix reforzó su estrategia de sumar producciones argentinas basadas en historias reales. La plataforma ya había demostrado interés por relatos con anclaje social y cultural, y este estreno se alineó con esa línea editorial.
La historia de Carlita Rodríguez trascendió el contexto local y dialogó con debates globales sobre identidad, derechos laborales y diversidad. Ese cruce explicó en parte la decisión de Netflix de incorporar el film a su catálogo internacional.