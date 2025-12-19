Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 1001 × 5 × 2 × 2 + (19 × 0 + 1)

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 1001 × 5 × 2 × 2 + (19 × 0 + 1)
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Para llegar al resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Resolución paso a paso:
Paréntesis
(19 × 0 + 1) = 0 + 1 = 1
Expresión simplificada: 1001 × 5 × 2 × 2 + 1
Multiplicaciones (de izquierda a derecha)
1001 × 5 = 5005
5005 × 2 = 10010
10010 × 2 = 20020
Expresión reducida: 20020 + 1
Suma final
20020 + 1 =