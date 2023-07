Patricia Bullrich arremetió contra Horacio Rodríguez Larreta por los cortes en la Ciudad de Buenos Aires

La líder de "los halcones" del PRO indicó que "lamentablemente" durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad entre 2015 y 2019 "nunca tuvo" a cargo la ciudad de Buenos Aires.

"A mí nunca me tocó la Ciudad, lamentablemente. Pedí que me den la responsabilidad pero nunca la tuve. Pasamos la Policía a la Ciudad el día 6 de enero de 2016", explicó.

Consultada sobre cómo paliar las protestas con cortes de calles y avenidas, la precandidata ejemplificó con las provincias de Mendoza y Neuquén, que tuvieron gestiones que -según dijo- lo "han solucionado" al establecer "multas" a las organizaciones piqueteras.

"Como Mendoza, con un código de convivencia, que cuando se hacen las marchas y bajan a las calles, las organizaciones pagan. Ayer estuve en Neuquén, el intendente (Horacio) Pechi Quiroga hizo lo mismo. Si bajás a la calle las organizaciones terminan pagando multas", explicó.

Bullrich vistió el centro de Lomas de Zamora junto a su compañero de fórmula, Luis Petri; su precandidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, y su precandidato a senador, Maximiliano Abad.

el-acampe-piquetero-en-la___OrzLXRrw5_1200x630__1.webp Acampe en la 9 de Julio. Los cortes que afectarán al tránsito este miércoles 29.

Más críticas de Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta

La exministra ya había cuestionado el miércoles cómo lidia Larreta con las protestas en su distrito, al afirmar que "ahora en la campaña, dice 'voy a hacer lo que no hice'".

"Si en ocho años alguien no soluciona un problema, ¿por qué me dice que lo va a solucionar en los próximos cuatro? No se entiende y no es un tema menor", expresó Bullrich en declaraciones a Radio Dos de Corrientes.