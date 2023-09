Patricia Bullrich dijo que Javier Milei tendría que "tocar los ahorros de los argentinos" para dolarizar

"Si no, van a terminar en un Plan Bonex, y el Plan Bonex es sacar los ahorros de los argentinos", sostuvo la exministra de Seguridad.

Ante la repregunta, Bullrich profundizó: "Si uno no tiene dólares, ¿con qué dolariza? No se puede, entonces cuando no se puede se genera una corrida total y absoluta, y cuando se genera una corrida, se tocan los ahorros de los argentinos".

"Es la única manera. Lo dijo Carlos Rodríguez, su economista (de Milei). No hay otra manera", ratificó la candidata de Juntos por el Cambio.