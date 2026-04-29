AUH mayo 2026: el combo con Tarjeta Alimentar que supera los $700.000

AUH por hijo
- 1 hijo: $113.028,24
- 2 hijos: $226.056,48
- 3 hijos: $339.084,72
- 4 hijos: $452.112,96
AUH por hijo con discapacidad
- Monto neto mensual: $368.035,28
Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en mayo
La Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores y se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH.
Montos vigentes:
- Familias con 1 hijo: $52.250
- Familias con 2 hijos: $81.936
- Familias con 3 o más hijos: $108.062
Qué familias superan los $700.000 en mayo
Uno de los casos que más se destaca es el de una familia con tres hijos, donde uno de ellos tiene discapacidad.
Cálculo del ingreso total:
- AUH por hijo con discapacidad: $368.035,28
- AUH por dos hijos: $226.056,48
- Tarjeta Alimentar (3 hijos o más): $108.062
Total mensual: $702.153,76
Este monto puede variar según la composición familiar, pero demuestra el impacto de combinar AUH con discapacidad más el beneficio alimentario.
Otros ejemplos de ingresos familiares
Familia con 2 hijos
- AUH: $226.056,48
- Tarjeta Alimentar: $81.936
Total: $307.992,48
Familia con 4 hijos
- AUH: $452.112,96
- Tarjeta Alimentar: $108.062
Total: $560.174,96
Calendario de pagos AUH mayo 2026
ANSES informó que los pagos comenzarán en mayo según terminación de DNI.
Fechas confirmadas:
- DNI terminado en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminado en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminado en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminado en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo