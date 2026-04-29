AUH mayo 2026: el combo con Tarjeta Alimentar que supera los $700.000

-ANSES actualizó los montos de la AUH para mayo de 2026 con una suba del 3,38% y, sumada la Tarjeta Alimentar, algunas familias podrán superar los $700.000 este mes. Mirá quiénes cobran y cuánto corresponde.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo de 2026, luego de aplicar el aumento del 3,38% correspondiente a la actualización mensual. Con esta suba, muchas familias verán un incremento en sus ingresos, especialmente aquellas que además perciben la Tarjeta Alimentar.

Aunque el refuerzo alimentario no tuvo modificaciones este mes, continúa depositándose de forma automática junto con la AUH, lo que permite que algunos hogares superen incluso los $700.000 mensuales, según la cantidad de hijos y si hay menores con discapacidad.

Cuánto cobra la AUH en mayo 2026

Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% del monto total y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH, donde se acreditan controles médicos, vacunación y escolaridad.

Montos netos de AUH en mayo:

AUH por hijo

  • 1 hijo: $113.028,24
  • 2 hijos: $226.056,48
  • 3 hijos: $339.084,72
  • 4 hijos: $452.112,96

AUH por hijo con discapacidad

  • Monto neto mensual: $368.035,28

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en mayo

La Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores y se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH.

Montos vigentes:

  • Familias con 1 hijo: $52.250
  • Familias con 2 hijos: $81.936
  • Familias con 3 o más hijos: $108.062
Qué familias superan los $700.000 en mayo

Uno de los casos que más se destaca es el de una familia con tres hijos, donde uno de ellos tiene discapacidad.

Cálculo del ingreso total:

  • AUH por hijo con discapacidad: $368.035,28
  • AUH por dos hijos: $226.056,48
  • Tarjeta Alimentar (3 hijos o más): $108.062

Total mensual: $702.153,76

Este monto puede variar según la composición familiar, pero demuestra el impacto de combinar AUH con discapacidad más el beneficio alimentario.

Otros ejemplos de ingresos familiares

Familia con 2 hijos

  • AUH: $226.056,48
  • Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $307.992,48

Familia con 4 hijos

  • AUH: $452.112,96
  • Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $560.174,96

Calendario de pagos AUH mayo 2026

ANSES informó que los pagos comenzarán en mayo según terminación de DNI.

Fechas confirmadas:

  • DNI terminado en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminado en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminado en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminado en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo

