Patricia Bullrich advirtió que si gana Javier Milei vuelve "rápido" el kirchnerismo

"Esta es la batalla final contra un kirchnerismo que está debilitado y cuando estamos desembarcando en Normandía, no nos vamos a correr ante un grupo nuevo (La Libertad Avanza), que tiene derecho, pero que no va a tener la espalda, el coraje, el temperamento, la fuerza y la decisión para decir 'basta, nunca más'", expuso.

"Si esto es así, este poder (por el kirchnerismo) vuelve rápido”, completó la dirigente, en el evento del Grupo Libertad y Democracia en la Legislatura porteña, donde estuvo presente Mauricio Macri y líderes de América Latina y España.

En otro tramo de su discurso, Bullrich arengó: "Estamos hoy ante la última batalla, las dimos todas, para esta fuerza política, con gobernadores, diputados, intendentes, con experiencia, con capacidad de habernos mirado hacia adentro y saber qué cosas necesitamos gobernar, pero con la firme convicción de que no vamos a dejar que otra vez en la Argentina intenten secuestrar la gobernabilidad los que se creen dueños del poder".

Sergio Massa: "Patricia Bullrich es la candidata a ministra de Seguridad de Melconian"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, cuestionó este viernes a Patricia Bullrich, al referirse al presunto peso que perdió su figura en comparación con Carlos Melconian, confirmado como su futuro ministro de Economía si llega a ser electa.

"Patricia Bullrich es la candidata a ministra de seguridad de Melconian", afirmó Massa en una entrevista con LN+, donde también cuestionó a Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza: "Es el que dice que va a dolarizar sin tener el acuerdo para obtener los dólares".

En otro tramo del reportaje, el funcionario sostuvo que "mientras muchos metían la cabeza debajo de la cama", él se hizo cargo de la cartera económica.

"Me hice cargo de un país que hablaba de asamblea legislativa, de hiperinflación. Yo podría haberme quedado desde la presidencia de la Cámara de Diputados marcando las diferencias, pero me hice cargo; no como otros que hoy quieren presidir la Argentina y se fueron en helicóptero", dijo.